إدانات لحرب التجويع الإسرائيلية في غزة خلال اجتماع بمجلس الأمن

شهد اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إدانات لإسرائيل لتجويعها السكان الفلسطينيين، وتحذيرات من مخاطر هائلة بعد إعلان الأمم المتحدة رسميا انتشار المجاعة هناك، وفي ظل تهديدات الاحتلال باجتياح مدينة غزة.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إنه لا يكاد يوجد أحد في قطاع غزة لا يعاني من الجوع، مشيرة إلى أن من يعيشون المجاعة حاليا -حسب تصنيفات الأمم المتحدة- أكثر من نصف مليون إنسان.

وشددت مسويا -في كلمتها عبر الفيديو- على أن هذه المجاعة "ليست نتيجة جفاف أو كارثة طبيعية بل هي مدبرة" وجاءت "نتيجة 22 شهرا من تقويض تسليم الإمدادات الإنسانية".

وحذرت المسؤولة الأممية من أن التوقعات تشير إلى أن حوالي 132 ألف طفل سيعانون من سوء التغذية الحاد، وأن عدد الأطفال المجوعين الذين يواجهون خطر الموت تضاعف 3 مرات، كما يُتوقع ارتفاع العدد بين الحوامل والمرضعات.

وأعلنت الأمم المتحدة رسميا يوم الجمعة الماضي عن انتشار المجاعة في القطاع الفلسطيني المحاصر، مبينة أنها تؤثر حاليا على أكثر من نصف مليون إنسان في محافظة غزة، ومن المتوقع أن تنتشر إلى دير البلح وخان يونس في الأسابيع المقبلة.

"الأطفال يتمنون الموت"

وخلال جلسة مجلس الأمن، أكدت رئيسة منظمة "أنقذوا الأطفال" إنغر أشينغ أن مجاعة غزة "مدبرة ومتوقعة ومن صنع الإنسان" مبينة أن "التجويع سياسة متعمدة وأسلوب حرب بأبشع الصور".

وقالت إن "حكومة إسرائيل يمكنها أن تعمل على إنهاء هذه المجاعة الليلة إذا قررت ذلك" مؤكدة أن إسرائيل رفضت طلبات عشرات المنظمات غير الحكومية لإيصال المساعدات إلى غزة.

وحذرت أشينغ من أن "المجاعة تعني نهاية كل احتمالات الانهيار ونهاية جرس الإنذار لأنها أسوأ سيناريو" وأشارت إلى أن أعدادا متزايدة من أطفال غزة يقولون إن ما يتمنونه "هو الموت".

"لا نهاية في الأفق"

من ناحية أخرى، قال رامز الأكبروف نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط إنه "لا أفق" لنهاية الحرب في غزة و"رغم جهود الوسطاء فإن الأمر بعيد المنال".

وأكد أن سكان مدينة غزة يواجهون "تصعيدا دمويا جديدا بنية إسرائيل احتلالها" محذرا من أن العمليات العسكرية في هذه المدينة ستكون لها "عواقب وخيمة، بينها نزوح مئات الآلاف من السكان".

وأوضح أن أكثر من 86% من قطاع غزة يقع بالفعل ضمن المناطق العسكرية الإسرائيلية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

ووفقا لأحدث إحصاءات وزارة الصحة في القطاع، فقد خلفت حرب الإبادة أكثر من 62 ألف شهيد و158 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 313 فلسطينيا بينهم 119 طفلا.