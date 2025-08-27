عشرات الشهداء والمصابين بالقصف والتجويع في غزة

استشهد 51 فلسطينيا اليوم الأربعاء -بينهم 12 من منتظري المساعدات- بغارات إسرائيلية وقصف استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة الذي شهد تكثيف الاحتلال عملياته عند أطراف مدينة غزة مستبقا اجتماعا في البيت الأبيض للرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه بشأن خطط ما بعد الحرب على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 62 ألفا و895 شهيدا و158 ألفا و927 مصابا.

وسجلت الوزارة 10 وفيات جديدة -بينها طفلان- بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية في القطاع الذي بلغ عدد ضحايا المجاعة المستفحلة فيه 313 شهيدا، بينهم 119 طفلا، وفق بيان للوزارة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة، استقبلت مستشفيات القطاع 76 شهيدا و298 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وأورد البيان ارتفاع حصيلة ضحايا منتظري المساعدات منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى 2158 شهيدا وأكثر من 15 ألفا و843 مصابا، بعد استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة 106 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

في الجنوب

وأكد مستشفى الكويت الميداني استشهاد 3 فلسطينيين -بينهم امرأة وطفلة- في قصف مسيّرة إسرائيلية على خيام النازحين غربي مدينة خان يونس.

وأشار مجمع ناصر الطبي إلى استشهاد 3 فلسطينيين في قصف مسيّرة خيمة نازحين بمنطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس.

وأصيب عدد من النازحين داخل خيامهم جراء إطلاق آليات الاحتلال النار باتجاه منطقة الإقليمي جنوب غربي مدينة خان يونس، وفق وسائل إعلام محلية.

وأشارت مصادر إعلام محلية إلى أن مقاتلات الاحتلال شنت غارات وسط خان يونس، دون أنباء عن شهداء أو مصابين.

وفي جنوب القطاع أيضا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي جنوب مواصي مدينة رفح حيث ينصب النازحون خيامهم، بحسب المصادر ذاتها.

غارات بغزة

وفي مدينة غزة -التي تشهد مناطقها الشمالية موجة نزوح قسرية جديدة تحت القصف- أفاد الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف مسيّرة إسرائيلية خيمة نازحين بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأكد مستشفى العودة استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وذكر مصدر طبي في مستشفى الشفاء أن فلسطينيين اثنين استشهدا في قصف مدفعي إسرائيلي لمنزل في حي الدرج بمدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن غارات الاحتلال دمرت منزلين في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وقال إعلام محلي إن طائرات الاحتلال شنت غارات على حي التفاح شرقي غزة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط المجمع الإسلامي بحي الصبرة جنوبي المدينة، كما فجر جيش الاحتلال روبوتا مفخخا في منطقة الزرقاء شمالا.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن دبابات إسرائيلية توغلت في منطقة جديدة على مشارف مدينة غزة خلال الليل ودمرت منازل، مما دفع سكانا إلى الفرار.

وشمالي القطاع، نسف الجيش الإسرائيلي منازل في جباليا النزلة، وشنت طائراته غارات على منطقة الصفطاوي.

إغلاق المعابر

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن حكومة الاحتلال تستمر في إغلاق المعابر ومنع إدخال 430 صنفا من الأغذية إلى القطاع، مؤكدا أنها لم تسمح خلال الشهر الماضي إلا بإدخال 14% فقط من احتياجات السكان.

وأمس الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 467 شاحنة دخلت خلال الأيام الخمسة الماضية من أصل 3 آلاف، ليبلغ عدد الشاحنات التي وصلت خلال 30 يوما 2654 شاحنة تعرّض معظمها للنهب بمساعدة إسرائيل.

بدورها، ناشدت بلدية غزة المؤسسات الدولية سرعة التدخل لمنع انهيار كامل خدماتها في ظل أوضاع إنسانية بالغة الخطورة، محذرة من تفاقم الكارثة الصحية والبيئية بسبب تراكم النفايات في الشوارع ومراكز إيواء النازحين.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.