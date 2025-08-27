عاجلعاجل,
عاجل | مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي نفذ إنزالا عسكريا في ثكنة عسكرية بريف دمشق
Published On 27/8/2025|
آخر تحديث: 23:47 (توقيت مكة)
عاجل | مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي نفذ إنزالا عسكريا في ثكنة عسكرية بالكسوة بريف دمشق
عاجل | مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي أمضى أكثر من ساعتين في منطقة الإنزال بالكسوة بريف دمشق
عاجل | مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي استقدم عشرات الجنود وعددا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة