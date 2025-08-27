عاجل | مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي نفذ إنزالا عسكريا في ثكنة عسكرية بريف دمشق

عاجل | مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي نفذ إنزالا عسكريا في ثكنة عسكرية بالكسوة بريف دمشق

عاجل | مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي أمضى أكثر من ساعتين في منطقة الإنزال بالكسوة بريف دمشق

عاجل | مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي استقدم عشرات الجنود وعددا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق

التفاصيل بعد قليل..