أعضاء مجلس الأمن يدعون لإنهاء المجاعة بغزة وأميركا تخالف الإجماع

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 عدا الولايات المتحدة إلى إنهاء المجاعة في قطاع غزة فورا، وطالبوا إسرائيل بالتراجع عن قرارها توسيع عملياتها العسكرية ووقف إطلاق النار.

وأعرب الأعضاء، في بيان مشترك بعد اجتماع للمجلس، اليوم الأربعاء، لبحث التطورات في الشرق الأوسط عن القلق العميق من المجاعة التي أعلنت الأمم المتحدة رسميا انتشارها في محافظة غزة.

وأكد البيان أن "استخدام التجويع سلاحا للحرب محظور بموجب القانون الدولي"، وحذّر من أن نحو 41 ألف طفل معرضون لخطر الموت جراء سوء التغذية.

كما دعا البيان إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار"، وكذلك إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية: أكثر من نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في غزة، وهذه المجاعة ليست نتيجة جفاف أو كارثة طبيعية، بل مصطنعة ونتيجة صراع#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/xfzb2eynhr — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 27, 2025

إنكار أميركي

في المقابل، أيدت الولايات المتحدة أفعال إسرائيل، وقالت الممثلة الأميركية خلال الجلسة إن بلادها ترفض ما سمتها "كذبة سياسة التجويع" في غزة، واستنكرت تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" المدعوم من الأمم المتحدة، قائلة إن هذه الجهة "أخفقت في الاختبار".

لكنها ذكرت مع ذلك أن "الجوع مشكلة حقيقية في غزة وأن هناك احتياجات إنسانية كبيرة".

وكان "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" قد أعلن في تقريره يوم الجمعة الماضي رسميا انتشار المجاعة في محافظة غزة، مبينا أنها تؤثر حاليا على أكثر من نصف مليون إنسان وأنها قد تمتد إلى دير البلح وخان يونس في الأسابيع المقبلة.

ما أبرز ما يُناقش في الجلسة المفتوحة الشهرية لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، وخاصة #حرب_غزة؟#الأخبار pic.twitter.com/jKtdviwJgj — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 27, 2025

ويتزامن هذا مع شروع جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية عسكرية لاحتلال مدينة غزة، حيث ينفذ منذ أكثر من أسبوعين عمليات قصف وتدمير وتوغلات في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة شرق وجنوب المدينة وكذلك في مخيم جباليا شمالا، مهجّرا بذلك آلاف الفلسطينيين.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت الحرب أكثر من 62 ألف شهيد و158 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 313 فلسطينيا بينهم 119 طفلا، وفقا لأحدث تقرير لوزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء.