أخبار

عاجل | القناة 14 عن نتائج تحقيق الجيش بشأن استهداف مجمع ناصر: الجنود منفذو الهجوم عملوا بموافقة قيادتهم العليا

27/8/2025-|آخر تحديث: 11:53 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان