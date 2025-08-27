عاجل,
عاجل | القناة 12: رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان دعا زعيم المعارضة يائير لبيد لاجتماع عاجل لقادة المعارضة

27/8/2025-|آخر تحديث: 10:17 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

 

المصدر: الجزيرة

