أكسيوس: بلير وكوشنر يعرضان على ترامب مخططات بشأن غزة

قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستمع اليوم الأربعاء في اجتماع بالبيت الأبيض إلى أفكار من صهره ومستشاره السابق جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بشأن خطة ما بعد الحرب في غزة.

ونقل الموقع الأميركي عن مصادر قولها إن بلير وكوشنر سيناقشان "أفكارا لكيفية حكم غزة من دون وجود حماس في السلطة"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني السابق كان قد التقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بالبيت الأبيض في يوليو/تموز الماضي في اليوم نفسه الذي عقد فيه لقاء بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

كما سيبحث الاجتماع "سبل زيادة المساعدات لغزة التي تشهد مجاعة"، إذ قال مسؤول أميركي للموقع إن المناقشات تشمل "زيادة كميات الغذاء وطريقة التوزيع وعدد المستفيدين".

وأضاف المسؤول الأميركي أن ترامب قال لأعضاء فريقه الرئاسي إنه "لم يعد يستطيع مشاهدة أحداث غزة"، وإنها "مأساة".

وتابع قائلا إن "ترامب يعتقد أن نتنياهو سيفعل ما يريده، وسأل عن إمكانية الإسراع في التدخل ورعاية الناس".

من ناحية أخرى، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يزور واشنطن بالتزامن مع الاجتماع الذي يعقده ترامب بشأن غزة.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من إعلان الأمم المتحدة رسميا انتشار المجاعة في قطاع غزة، تزامنا مع بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية لاحتلال مدينة غزة متجاهلا جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

ووفقا لأحدث إحصاءات وزارة الصحة في القطاع، فقد خلفت الإبادة أكثر من 62 ألف شهيد و158 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 313 فلسطينيا، بينهم 119 طفلا.