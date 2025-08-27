عاجل | أكسيوس عن مصادر: توني بلير وجاريد كوشنر سيقدمان للرئيس ترامب في اجتماع اليوم أفكارا لخطة ما بعد الحرب في غزة
Published On 27/8/2025|
آخر تحديث: 19:37 (توقيت مكة)
موقع أكسيوس الأميركي عن مصادر:
- توني بلير وجاريد كوشنر سيشاركان في اجتماع اليوم بشأن غزة في البيت الأبيض.
- بلير وكوشنر سيقدمان للرئيس ترامب في اجتماع اليوم أفكارا لخطة ما بعد الحرب في غزة.
- بلير وكوشنر سيناقشان في البيت الأبيض أفكارا لكيفية حكم غزة دون وجود حماس في السلطة.
- توني بلير التقى ستيف ويتكوف بالبيت الأبيض في يوليو/تموز الماضي في يوم الاجتماع بين ترامب ونتنياهو.
- ترامب قال لأعضاء فريقه إنه لا يستطيع مشاهدة أحداث غزة بعد الآن وإنها مأساة.
- ترامب يعتقد أن نتنياهو سيفعل ما يريده وسأل عن إمكانية الإسراع في التدخل ورعاية الناس.
- الاجتماع في البيت الأبيض سيتطرق إلى سبل زيادة المساعدات إلى غزة التي تشهد مجاعة.
- خطة المساعدات التي ستبحث تتعلق بزيادة كميات الغذاء وطريقة التوزيع وعدد المستفيدين.
المصدر: أكسيوس