رئيس وزراء قطر يلتقي مدير مكتب زيلينسكي في الدوحة

التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الثلاثاء في الدوحة، أندري يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسكرتير مجلس الأمن والدفاع في أوكرانيا رستم عمروف.

وجرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وسبل حلها بالطرق السلمية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال المقابلة، موقف قطر الداعم لكافة الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.

من جانبهما، أعرب المسؤولان الأوكرانيان، عن تقدير بلادهما لجهود دولة قطر في لم شمل عدد من الأطفال الأوكرانيين بعائلاتهم في أوكرانيا، كما أشادا بالمساعي الدبلوماسية الإيجابية لقطر ودورها الفاعل في أوكرانيا والعالم.

وقال مدير مكتب زيلينسكي، في تغريدة على منصة إكس، إن الاجتماع مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري كان جادا وتناول نتائج قمة واشنطن بين الرئيس الأوكراني ونظيره الأميركي دونالد ترامب بمشاركة قادة أوروبيين وآخر المستجدات بشأن عملية السلام.

وأضاف يرماك أنه ناقش أيضا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري تفاصيل الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشددا على أن هدف بلاده الرئيسي يبقى ثابتا وهو سلام مستدام وعادل.

وأشار إلى أن أوكرانيا تواصل إظهار موقفها الثابت للعالم أجمع، وسيقوم بسلسلة من الزيارات إلى دول أخرى لإطلاعهم على آخر المستجدات.