حماس تدعو لتحرك دولي عاجل لاسترداد جثامين الشهداء

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، إسرائيل بارتكاب "جريمة بشعة وانتهاك صارخ للقوانين الدولية" من خلال استمرارها في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، داعية إلى تحرك دولي عاجل للضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة واسترداد الجثامين.

وقالت الحركة في بيان بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء إن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 726 شهيدا في "مقابر الأرقام" وثلاجات خاصة، بعضها منذ عشرات السنين، في حين صعّدت هذه السياسة بشكل غير مسبوق خلال الحرب المستمرة منذ نحو 23 شهرا على قطاع غزة، مشيرة إلى وجود أعداد أخرى لم يُكشف عن مصير جثامينهم بعد.

وأضاف البيان أن هذه الممارسات تمثل "خرقا فاضحا للقوانين الدولية التي تكفل حقوق الموتى"، وتهدف إلى "معاقبة العائلات الفلسطينية وحرمانها من حق دفن أبنائها بكرامة".

وأكدت حماس أن المقاومة الفلسطينية أثبتت التزامها بالقيم الإنسانية في تعاملها مع جثامين جنود الاحتلال خلال عمليات التبادل الأخيرة، في مقابل ما وصفته بـ"النهج السادي والفاشي لحكومة الاحتلال".

ودعت الحركة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى "إلغاء جريمة مقابر الأرقام" وإجبار إسرائيل على وقف سياسة احتجاز الجثامين، معتبرة أن هذه الانتهاكات تؤكد أن "الكيان الصهيوني كيان مارق يستوجب العزلة والمحاسبة".

ومنذ عقود تحتجز إسرائيل جثامين مئات الفلسطينيين في مقابر عسكرية تعرف باسم "مقابر الأرقام"، إلى جانب ثلاجات خاصة، في إطار سياسة تعتبرها منظمات حقوقية "غير إنسانية" وتهدف للابتزاز السياسي.

وتزايدت هذه الإجراءات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.