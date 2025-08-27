الاحتلال يوسع هجماته على مدينة غزة ويدعو إلى إخلائها

قال الجيش الإسرائيلي إن فرقتين عسكريتين تواصلان هجماتها على أطراف مدينة غزة في إطار خطة الجيش لإعادة احتلال المدينة التي أعلن عنها قبل أيام، بينما دعا المتحدث باسم الجيش سكان المدينة إلى ضرورة إخلائها.

وأضاف الجيش في بيان، اليوم الأربعاء، أن الفرقة 162 تواصل القتال في جباليا وأطراف مدينة غزة شمالا، وتعمل الفرقة 99 توازيا في حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، على "رصد وتدمير بنى عسكرية فوق وتحت الأرض"، على حد زعمه، مؤكدا تدمير مواقع عدة خلال الساعات الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية تهاجم توازيا محيط مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بواسطة الفرقة 36.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال مدينة غزة، وذلك بعمليات مكثفة في حي الزيتون وجباليا، بعد موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة "عربات جدعون 2" للسيطرة على المدينة مستدعيا عشرات آلاف الجنود، رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق، مما لاقى انتقادات إسرائيلية.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الأربعاء، أن الجيش بدأ بإدخال الخيام وتجهيز الأراضي في جنوب القطاع طالبا من سكان مدينة غزة التوجه إلى الجنوب وإخلاء المدينة بالكامل.

وقال أدرعي إن "إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه، ولذلك كل عائلة تنتقل إلى الجنوب ستتمكن من الحصول على أكبر قدر من المساعدات المدنية التي يتم العمل عليها هذه الأيام"، وفق زعمه.

ميدانيا، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف جوي استهدف منزلا بحي الدرج وسط مدينة غزة، كما أصيب 9 مدنيين في غارة استهدفت خيمة قرب مقبرة الشيخ رضوان شمال المدينة، وفق مصادر طبية.

ومنذ 11 أغسطس/آب، يشن الاحتلال هجوما واسعا على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، شمل نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصفا مدفعيا، وعمليات تهجير قسري.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و819 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، منهم 117 طفلا حتى أمس الثلاثاء.