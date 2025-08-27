تايلند تعتقل راهبا بوذيا بدعوى الاختلاس

أُلقي القبض على راهب بوذي اشتهر بإنشاء دار رعاية في تايلند للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وذلك لاتهامات بسوء استخدام التبرعات المخصصة للمشروع.

وأُلقي القبض على لوانج فور ألونجكوت -المعروف أيضا باسم فرا راتشا ويسوثيبراشانات- للاشتباه في تورطه في اختلاس، وإهمال في أداء الواجب، وغسل أموال. كما تم احتجاز شخص ثان، هو سيكسان سابسابكول، الذي كان يعمل جامع تبرعات للمشروع.

وأجبر ألونجكوت (65 عاما) على خلع ردائه عندما تم اقتياده اليوم الثلاثاء إلى مقر مكتب قمع الجريمة التابع للشرطة في بانكوك، وهو إجراء مطلوب قبل أن يتم توجيه التهم رسميا للرهبان. وقد نفى ارتكاب أي مخالفة.

وقال جارونكيات بانكايو، نائب مفوض المكتب المركزي للتحقيقات، إن التحقيق مستمر.

وأضاف جارونكيات للصحفيين "في البداية، تعاون الراهب بشكل جيد مع الشرطة وكان على استعداد لخلع ردائه دون إكراه. لقد فهم الفرق بين الانضباط البوذي والعملية القانونية".

وتابع "قلت له إنه فعل أشياء تفيد الناس وأشياء أخرى غير قانونية، وعليه أن يتحمل العواقب".

واستقال ألونجكوت الأسبوع الماضي من منصب رئيس دير وات فرا بات نامفو بمقاطعة لوبوري وسط البلاد، وذلك بعد أسابيع من التكهنات بشأن سوء إدارة محتمل للتبرعات المخصصة لرعاية الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز.