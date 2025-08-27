باكستان تستدعي الجيش لمواجهة الفيضانات المحتملة

أعلنت الحكومة المحلية في إقليم البنجاب شرقي باكستان استدعاء القوات المسلحة لدعم أجهزة الدفاع المدني في مواجهة آثار سلبية محتملة لارتفاع منسوب المياه في 3 أنهار رئيسية.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث الوطنية بأنه جرى إجلاء نحو 190 ألف مدني من 6 مقاطعات مهددة بالفيضانات، بعد ضخ الهند كميات من المياه من سدود ممتلئة وأنهار متدفقة باتجاه المناطق الحدودية المنخفضة.

وتأتي هذه الإجراءات عقب تحذير نيودلهي لإسلام آباد من احتمال حدوث فيضانات عبر الحدود، في أول اتصال دبلوماسي علني بين الجانبين منذ أشهر.

وفي شمال غرب البلاد، اشتكى سكان منطقة بونر من عدم تلقي تحذيرات قبل أن تضربها فيضانات مفاجئة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص. وقد أرجع مسؤولون الكارثة إلى عاصفة سحابية غير متوقعة، مشيرين إلى أن معظم الضحايا كانوا يعيشون قرب مجاري السيول الطبيعية.

ووفق بيانات رسمية، أسفرت حوادث السيول والفيضانات منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي عن وفاة نحو 800 شخص، في حين دُمّرت مئات المساكن في القرى الشمالية لباكستان جراء أمطار موسمية غزيرة، في ظل مخاوف من تكرار كارثة عام 2022 التي أودت بحياة 1739 شخصا وغمرت ثلث البلاد.

ويُرجع خبراء الأرصاد تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة في المنطقة إلى تغير المناخ، مع استمرار موسم الرياح الموسمية من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من كل عام.