الاحتلال الإسرائيلي يتوغل جنوبي سوريا ويعلن احتراق إحدى دباباته

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي احتراق إحدى دباباته بالمنطقة.

وقالت الإخبارية السورية إن الاحتلال توغل في منطقة الرواضي قرب بلدية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة جنوبي البلاد.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أن النيران اشتعلت في دبابة أثناء قيامها بمهام روتينية جنوبي سوريا "بسبب عطل فني".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الجيش أن الحريق أُخمد دون وقوع إصابات، وأنه يُجري تحقيقا في الحادث.

ولم يوضح الجيش المهمة التي كانت تقوم بها الدبابة الإسرائيلية في جنوبي سوريا.

ويأتي هذا التوغل بعد 24 ساعة من توغل مماثل للاحتلال في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي اعتقل خلاله شابا، وسط تصدي الأهالي للقوات المتوغلة، وفق "الإخبارية السورية".

وأمس الثلاثاء، قُتل 6 جنود من الجيش السوري جراء استهدافهم بطائرات مسيرة إسرائيلية بالقرب من مدينة الكسوة في ريف دمشق، وفق ما أفادت به "الإخبارية السورية".

كما قُتل مواطن سوري -أمس الثلاثاء- جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

ومنذ 7 أشهر يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ وشريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق جنوبي سوريا.

وأدانت دمشق مرارا الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادتها على أراضيها، وأكدت التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974.

ولم تشكل الإدارة السورية الجديدة -القائمة منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024- أي تهديد لتل أبيب، ورغم ذلك فإن الجيش الإسرائيلي توغل مرارا داخل سوريا، وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، ووسعت رقعة احتلالها.