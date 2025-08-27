برّاك يلغي جولته بجنوب لبنان وإسرائيل تلقي منشورات تحذيرية

شهد جنوب لبنان اليوم الأربعاء إلغاء زيارة للمبعوث الأميركي توم برّاك إلى منطقتي الخيام وصور، بالتزامن مع قيام طائرة مسيرة إسرائيلية بإلقاء منشورات تهديد على بلدات حدودية، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن برّاك ألغى جولة كانت مقررة في الخيام وصور بعدما كان قد وصل على متن طوافة إلى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون، حيث انتشر الجيش اللبناني في محيط المنطقة وعلى مدخل الخيام لمواكبة الزيارة، وسط دعوات للتظاهر احتجاجا عليها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أهالي بلدة الخيام نفذوا تجمعا احتجاجيا عند مدخل البلدة تعبيرا عن رفضهم زيارة المبعوث الأميركي، وتنديدا بما وصفوها بـ"السياسات المنحازة للولايات المتحدة تجاه إسرائيل ودعمها عدوانها على لبنان".

وناقش الموفد الأميركي ومورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الخاص للشرق الأوسط أمس الثلاثاء مع الرئيس اللبناني الرد الإسرائيلي على الورقة الأميركية بشأن تثبيت وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

منشورات إسرائيلية

وفي سياق آخر، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت منشورات فوق بلدتي العديسة وكفر كلا حذرت فيها من "التعامل مع مسؤولي البلدات المرتبطين بحزب الله"، ودعت اللبنانيين إلى الابتعاد عنهم باعتبارهم "أهدافا لإسرائيل".

كما أفادت الوكالة بسماع دوي انفجار قوي فجرا في كفر كلا ناجم عن تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي، وسُمع صداه في بلدات قضاء مرجعيون.

وحتى الساعة، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية أو حزب الله بشأن المنشورات.

يذكر أن إسرائيل تشن بشكل شبه يومي هجمات على مناطق لبنانية تقول إنها تستهدف عناصر مرتبطين بحزب الله، في خرق مباشر لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

إعلان

ووفق بيانات رسمية، أسفرت الخروقات منذ ذلك الحين عن 283 قتيلا و604 جرحى.

ويأتي هذا التصعيد فيما يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال 5 تلال بجنوب لبنان منذ الحرب الأخيرة، إضافة إلى أراضٍ لبنانية يحتلها منذ عقود، وسط ضغوط أميركية ودولية على بيروت لتنفيذ قرار حكومي يقضي بحصر السلاح بيد الدولة -بما يشمل سلاح حزب الله- قبل نهاية العام المقبل.