إسرائيل توقف حركة الطيران في "بن غوريون" بعد صاروخ من اليمن

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تعليق حركة الطيران في مطار بن غوريون قرب تل أبيب لفترة وجيزة، عقب تفعيل صفارات الإنذار إثر إطلاق صاروخ من اليمن، قبل أن تُستأنف الحركة بعد اعتراضه.

وأوضحت الهيئة أن صفارات الإنذار دوّت في مناطق واسعة بوسط إسرائيل، بما فيها تل أبيب، إضافة إلى القدس المحتلة ومحيط البحر الميت.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن سلاح الجو اعترض الصاروخ صباح اليوم، وهو ما تسبب في تفعيل الإنذارات في مناطق عدة.

وبثت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية مشاهد قالت إنها توثق وصول الصاروخ إلى أجواء إسرائيل، مشيرة إلى أن الإنذارات دفعت "ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ" وتسببت في توقف مطار بن غوريون، مؤكدة أن الجماعة ستصدر بيانا لاحقا حول العملية.

🛑 لحظة وصول الصاروخ اليمني إلى سماء فلسطين المحتلة pic.twitter.com/owyt8MWsIr — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) August 27, 2025

ويُعد هذا الهجوم الصاروخي الأول من جماعة أنصار الله "الحوثيين" على إسرائيل منذ شن سلاح الجو الإسرائيلي، الأحد الماضي، غارات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 92 آخرين، وفق إعلان الجماعة.

وأفادت قناة "المسيرة" بأن الغارات استهدفت محطة لشركة النفط في شارع الستين وسط صنعاء ومحطة حزيز الكهربائية جنوب المدينة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد هجمات الحوثيين ضد إسرائيل، التي تشمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة واستهداف سفن مرتبطة بها أو متجهة إليها، في إطار ما تعتبره الجماعة ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.