إسرائيل تهدد بوقف تمويل منظمة دولية أكدت مجاعة غزة

هددت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بدعوة المانحين إلى إيقاف تمويل منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إذا لم تلغ تقريرها الذي أعلنت فيه المجاعة رسميا بقطاع غزة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير عام الخارجية عيدن بار تيل -للإعلام الدولي- وفق القناة السابعة الإسرائيلية.

وجاء المؤتمر بعد ساعات من ارتفاع حصيلة الوفيات بغزة جراء سوء التغذية والمجاعة إلى 313 فلسطينيا بينهم 119 طفلا، وبعد وفاة 10 فلسطينيين من البالغين خلال 24 ساعة، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وقالت منظمة المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي) الجمعة في تقرير "تأكدت المجاعة في مدينة غزة، ومن المتوقع أن تمتد إلى مدينتي دير البلح وخان يونس بنهاية سبتمبر/أيلول المقبل" وحينها، سارعت إسرائيل إلى مهاجمة التقرير رغم اعتماده على معطيات وحقائق، زاعمة أنه استند إلى شهادات هاتفية.

وقال بار تيل إن بيانات المنظمة نفسها كشفت عن عمليات تزوير فادحة تهدف لخدمة أجندة سياسية تتوافق مع حملة حركة حماس، مهددا المنظمة -إذا لم يُلغَ التقرير- بالتوجه إلى الدول المانحة بطلب إيقاف تمويل المنظمة.

وكشف مدير عام الخارجية عن خطاب رسمي أرسلته إسرائيل إلى منظمة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي يطالب بإلغاء التقرير فورا.

ورغم اعتماد بياناتها على معطيات وحقائق، ادعى بار تيل أن هذه المنظمة الدولية اختلقت 182 حالة وفاة افتراضية للوصول إلى عتبة 188 حالة وفاة، وهي الحد الأدنى المطلوب لتصنيف الوضع على أنه مجاعة.

وزعم المسؤول الإسرائيلي أن هذه عملية تزوير خطيرة لا تفي بالمعايير البحثية، وأن إسرائيل لن تسمح ببقاء التقرير كما هو.

نصف مليون جائع

وكان تقرير منظمة المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أكد أن أكثر من 132 ألف طفل بغزة دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد.

إعلان

وأضاف التقرير أن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون المجاعة والعوز والموت، كما يواجه 1.07 مليون شخص آخر (أكثر من نصف السكان) مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين.