6 قتلى جراء أمطار غزيرة وعواصف تضرب السودان

شهدت عدة ولايات سودانية خلال الساعات الماضية أمطارا غزيرة مصحوبة بعواصف قوية، أدت إلى وفيات وإصابات وانهيار منازل، وسط تحذيرات من سيول جارفة تهدد مناطق واسعة شمالي البلاد.

وقال مساعد المدير العام للدفاع المدني بالسودان اللواء قرشي خضر عبد القادر للجزيرة إن 6 أشخاص، بينهم طفل، لقوا مصرعهم جراء انهيار منازل بفعل الأمطار الغزيرة في ولايات سنار وكسلا ومدينة الدامر بولاية نهر النيل.

وأضاف أن عددا من مدن البلاد تعرضت منذ فجر اليوم لأمطار غزيرة، بينها سيول اجتاحت مدينة الدامر، مشيرا إلى أن الطريق القاري الرابط بين مصر والسودان في محلية حلفا انقطع بسبب السيول.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر محلي وشاهد عيان للجزيرة بأن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 6 آخرون جراء انهيار منزلين في منطقة الشاعديناب جنوبي الدامر نتيجة الأمطار الغزيرة.

كما أدت العواصف إلى انقطاع خطوط الكهرباء وانهيار عشرات المنازل، في وقت يهدد فيه خطر السيول مناطق الزيداب جنوبي الدامر.

وأفادت مصادر محلية بأن ولاية نهر النيل تعرضت لأمطار "غير مسبوقة" استمرت أكثر من 6 ساعات، وأدت إلى سيول حاصرت مدينة الدامر وعددا من القرى في عطبرة وشندي، وأسفرت عن خسائر بشرية وانهيار منازل. وفي الوقت نفسه، شهدت الولاية الشمالية عواصف غبارية أعقبها هطول أمطار غزيرة.

أمطار في الخرطوم

وفي العاصمة الخرطوم، غمرت مياه الأمطار الشوارع والمناطق المنخفضة مما أدى لعرقلة حركة المرور بسبب انسداد المجاري الرئيسة، وسط مخاوف من سيول متوقعة شمال بحري خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت السلطات المحلية في عدة ولايات زيادة حالة التأهب، مع توجيه فرق الدفاع المدني والإنقاذ النهري بالتدخل السريع وفتح المجاري لتصريف المياه.

من جانبهم، حذر خبراء من أن السودان يشهد الآن ما قالوا إنه "أضخم سحابة في العالم"، إذ إنها تغطي عدة ولايات، وتوقعوا استمرار هطول الأمطار والسيول في الولاية الشمالية ونهر النيل والخرطوم والجزيرة والقضارف خلال الأيام المقبلة.

ويشهد السودان هذه الأيام أجواء مناخية متقلبة تتراوح بين الحرارة المرتفعة والأمطار الغزيرة. وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت هطول أمطار غزيرة وفيضانات في عدد من المناطق، مؤكدة أن موجة الطقس الحالية قد تستمر خلال الأيام المقبلة.