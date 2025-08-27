الآلاف يتظاهرون بجامعة صنعاء تأكيدا لمواصلة دعم غزة

تظاهر آلاف اليمنيين من طلاب وأكاديميين وموظفين في جامعة صنعاء اليوم الأربعاء، تأكيدا لمواصلة دعم قطاع غزة رغم العدوان الإسرائيلي المتكرر على بلادهم.

ونظمت المظاهرة جماعة أنصار الله (الحوثيون) تحت شعار "ثابتون مع غزة رغم العدوان الصهيوني"، حيث رفع المحتجون لافتات تندد باستمرار إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج لنحو 2.2 مليون فلسطيني في غزة.

وأدان بيان صادر عن المظاهرة "العدوان الصهيوني الوحشي على غزة، باعتباره إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم".

وأضاف أن "الطلاب في الجامعة سيمضون بلا كلل ولا ملل في نصرة إخوتنا في غزة وفلسطين بكل الجهود والطاقات والقدرات كواجب إسلامي وأخلاقي وإنساني".

وحمّل البيان "الولايات المتحدة الأميركية وكل الداعمين للكيان الصهيوني المسؤولية المباشرة عن دماء الشهداء ومعاناة المحاصرين في غزة".

وشدد على أن "العدوان الإسرائيلي على بلدنا (اليمن) ومنشآتنا لن يعيقنا ولن يثنينا عن موقفنا تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني".

عدوان إسرائيلي

وتأتي المظاهرة بعد أيام من أحدث عدوان إسرائيلي استهدف العاصمة صنعاء الأحد الماضي، مما أسفر عن 10 قتلى و92 جريحا، بحسب إحصائية لوزارة الصحة في حكومة الحوثيين.

وتشن جماعة الحوثي هجمات على إسرائيل مستخدمة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، للمطالبة بإنهاء حرب الإبادة المستمرة على غزة منذ نحو 23 شهرا.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي تغلق إسرائيل معابر غزة كافة، ولا تسمح إلا بإدخال عدد ضئيل جدا من شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، مما زج بالقطاع في مجاعة حذرت الأمم المتحدة من أنها تتفاقم بسرعة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 شهيدا و158 ألفا و927 جريحا فلسطينيا -معظمهم أطفال ونساء- وأكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيين، بينهم 119 طفلا حتى اليوم الأربعاء.