20 شهيدا منذ الفجر بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد 20 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء منذ فجر اليوم الثلاثاء بغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على كل أنحاء قطاع غزة، في ظل تكثيف استهداف وسط القطاع وجنوبه بقصف منازل وخيام تؤوي نازحين.

وأكد مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطينية وطفلتها في قصف إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين غربي مدينة دير البلح وسط القطاع.

واستشهد فلسطيني وزوجته في قصف مسيّرة إسرائيلية خيمة نازحين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق مستشفى العودة.

وفي مخيم النصيرات أيضا، أصيب فلسطينيون في قصف من مسيّرة إسرائيلية على خيمة نازحين غربي المخيم.

وتواصلت حملة القصف المكثفة التي يشنها الاحتلال على مدينة غزة منذ أيام، فضلا عن نسف مباني أحيائها لا سيما حي الزيتون.

جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. pic.twitter.com/8ZUFmgKilR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 26, 2025

وقال مجمع الشفاء الطبي إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في شارع الجلاء شمالي مدينة غزة.

كما أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة وفقدان آخرين في قصف إسرائيلي على منزل بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأدى قصف طال شقة سكنية في شارع الجلاء شمالي مدينة غزة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

واستهدفت غارات الاحتلال أيضا مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة مما أدى إلى وقوع إصابات.

واستشهد طفل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، كما استهدفت الغارات مخيم البريج حيث وقعت إصابات، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وفي جنوب قطاع غزة، قال مجمع ناصر الطبي إن قصفا على خيمة نازحين بمواصي القرارة شمالي خان يونس أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة.

إعلان

وفي شمال القطاع، أكد مصدر طبي بعيادة الشيخ رضوان استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بإطلاق مسيّرات إسرائيلية قنابل على منازل بجباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وكانت مصادر في مستشفيات غزة أفادت أمس بأن 61 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال في القطاع، بينهم 14 من طالبي المساعدات، و6 صحفيين أحدهم مصور الجزيرة محمد سلامة، وذلك بقصف استهدف مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و744 شهيدا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.