هجمات مكثفة بالمسيرات بين روسيا وأوكرانيا

تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا الهجمات بالمسيرات، بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب حيث بحث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع عدد من نظرائه الأوروبيين مساعي التوصل لاتفاق بين كييف وموسكو.

وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها تمكّنت من إسقاط 191 مسيرة أوكرانية يوم أمس الاثنين، 43 منها خلال الليل فقط.

من جانبها، نشرت خدمة الطوارئ الأوكرانية عبر حسابها في "تلغرام" صورا ومقاطع فيديو توثق جهود فرق الإطفاء، فجر اليوم الثلاثاء، لإخماد حرائق اندلعت في عدة مناطق إثر هجوم روسي واسع استهدف منطقتي سومي وبزدريكا شمال شرقي أوكرانيا.

هجمات وخسائر

وأوضحت السلطات الأوكرانية أن الهجوم تسبب في اشتعال النيران بمبانٍ غير سكنية ومنازل، مما استدعى تدخل فرق الإطفاء في 3 مواقع بشكل متزامن.

وأكدت فرق الإنقاذ تمكنها من السيطرة على جميع بؤر الحرائق، فيما أُصيب شخصان على الأقل بجروح.

من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية عبر تلغرام أيضا أن القوات الروسية نفذت الهجوم باستخدام 59 طائرة مسيرة هجومية من طراز "شاهد" ومسيرات مموهة، انطلقت من عدة مناطق داخل روسيا.

وأضافت قيادة الدفاع الجوي الأوكرانية أنها أسقطت أو عطّلت 47 مسيّرة من إجمالي 59، بينما سُجلت إصابات مباشرة لـ12 مسيرة في 9 مواقع داخل البلاد.

جهود ديبلوماسية

سياسيا، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير روبيو بحث مع عدد من نظرائه الأوروبيين أمس الاثنين الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكر متحدث باسم الوزارة في بيان أن روبيو أجرى محادثات مع نظيريه البريطاني ديفيد لامي والأوكراني أندري سيبيها ووزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس وآخرين.

إعلان

وقال سيبيها إن أوكرانيا ممتنة لروبيو على جهوده وللرئيس الأميركي دونالد ترامب على "قيادته لصنع السلام". وأضاف أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا أساسية.

وكتب على منصة إكس "أكدت على موقف أوكرانيا بأن الضمانات الأمنية يجب أن تكون قوية وملزمة قانونيا وفعالة. وينبغي أن تكون متعددة الأبعاد، بما في ذلك المستويات العسكرية والدبلوماسية والقانونية وغيرها".

وبعد القمتين المنفصلتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، كلف ترامب روبيو بقيادة المحادثات بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.