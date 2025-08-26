أخبار|سوريا

مقتل جنود سوريين بانفجار لغم وآخرين بنيران مُسيرة إسرائيلية

LATAKIA, SYRIA - DECEMBER 19: Syrian Army military vessels are seen destroyed after recent Israeli strikes on the Latakia port on December 19, 2024 in Latakia, Syria. The port city of Latakia on Syria's Mediterranean coast lies in the traditional heartland of the Alawite minority sect, from which the Assad family originates. In 2017, former president Bashar-al Assad leased the nearby Hmeimim air base to Russian ally forces, following their intervention in the Syrian civil war, which helped to turn the tide in Assad's favor. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
مئات الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع عسكرية سورية منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 (غيتي)
26/8/2025-|آخر تحديث: 17:58 (توقيت مكة)

قتل عدد من جنود الجيش السوري جراء استهدافهم بطائرة مسيرة إسرائيلية، وآخرون بانفجار ألغام في منطقة الدريج (شمال دمشق) حسب مراسل الجزيرة نت.

وأفاد مراسلنا أن عددا من جنود الجيش السوري قتلوا وآخرين أصيبوا -اليوم الثلاثاء- في حادثتين منفصلتين وقعتا في منطقة الدريج.

ونقل عن مصادر ميدانية قولها إنّ 3 جنود من الفرقة 44 في الجيش السوري قتلوا أثناء محاولتهم تفكيك حقل ألغام في المنطقة، كما أُصيب عدد آخر بجروح.

وأوضحت المصادر أن مسيّرة إسرائيلية قصفت قوة عسكرية سورية مدعومة بدبابة في موقع الانفجار أثناء إسعاف المصابين، مما أسفر عن مقتل 4 جنود إضافيين وإصابة آخرين.

المصدر: الجزيرة

