مقتل جنود سوريين بانفجار لغم وآخرين بنيران مُسيرة إسرائيلية

قتل عدد من جنود الجيش السوري جراء استهدافهم بطائرة مسيرة إسرائيلية، وآخرون بانفجار ألغام في منطقة الدريج (شمال دمشق) حسب مراسل الجزيرة نت.

وأفاد مراسلنا أن عددا من جنود الجيش السوري قتلوا وآخرين أصيبوا -اليوم الثلاثاء- في حادثتين منفصلتين وقعتا في منطقة الدريج.

ونقل عن مصادر ميدانية قولها إنّ 3 جنود من الفرقة 44 في الجيش السوري قتلوا أثناء محاولتهم تفكيك حقل ألغام في المنطقة، كما أُصيب عدد آخر بجروح.

وأوضحت المصادر أن مسيّرة إسرائيلية قصفت قوة عسكرية سورية مدعومة بدبابة في موقع الانفجار أثناء إسعاف المصابين، مما أسفر عن مقتل 4 جنود إضافيين وإصابة آخرين.