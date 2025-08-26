مستوطنون يقتحمون الأقصى وآلاف يواصلون التدفق إلى ساحة حائط البراق

اقتحم مئات المستوطنين -صباح اليوم الثلاثاء- باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية أمنية مشددة من قبل قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية أداء المستوطنين طقوسهم الدينية بشكل جماعي في المنطقة الشرقية من المسجد، قرب مصلى باب الرحمة.

في المقابل، تواصل شرطة الاحتلال الإسرائيلي تشديداتها على أبواب الأقصى ومنع المصلين من دخول المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين خلال الفترة الصباحية.

في مطلع الشهر العبري الذي صادف أمس الاثنين، اقتحم الحاخام آرييه كوهن ساحات المسجد الأقصى قادما من مدينة حيفا شمالي فلسطين المحتلة ونفخ في "الشوفار" (البوق)، وهي المرة السابعة التي يُنفذ فيها هذا الطقس في الأقصى منذ احتلال شرقي المدينة عام 1967. pic.twitter.com/uyNG3WRCWx — الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) August 26, 2025

وكان أحد الحاخامات اليهود، ويدعى آرييه كوهن، نفخ بالبوق خلال اقتحامه للمسجد الأقصى أمس الاثنين، رفقة مئات المستوطنين، احتفالا بمطلع رأس السنة العبرية.

ومنذ أمس الاثنين يتوافد آلاف المستوطنين إلى ساحة حائط البراق، غرب المسجد الأقصى، لأداء ما يسمى صلاة "سليخوت"، وهي صلاة استغفار خاصة باليهود، تُقام عادة خلال أيام الأعياد اليهودية.

وكانت مؤسسة "تراث الحائط الغربي" اليهودية أعلنت أنها سترعى إقامة صلاة "سليخوت"، استعدادا للاحتفال برأس السنة العبرية، الذي يوافق 23 سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي تطور لافت، نقل موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إنه جاهز لدفع المال مقابل بناء الهيكل، وذلك خلال مؤتمر عُقد في كنيس "بنيامين هاما" بالقدس المحتلة لإحياء ذكرى وفاة الحاخام أبراهام كوك.

وعقّبت محافظة القدس على ذلك بالقول إن هذه التصريحات تأتي في ظل تصعيد خطط التهويد والاستيطان في القدس المحتلة، وتحمل دلالات خطيرة بشأن مساعي الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض.