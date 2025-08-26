ماكرون لنتنياهو: أهنت فرنسا بأكملها

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– إلى الكف عن "الهروب القاتل إلى الأمام" في الحرب على غزة، ورأى أنه قد "أهان فرنسا بأكملها" بتصريحاته الأخيرة، وذلك في أحدث حلقة من التوتر بين الجانبين.

وقال ماكرون في رسالة إلى نتنياهو نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مضمونها اليوم الثلاثاء "أدعوكم رسميا إلى الكفّ عن الهروب القاتل وغير القانوني إلى الأمام في حرب دائمة في غزة تعرض بلدكم للمهانة وتضع شعبكم في طريق مسدود".

كما دعاه إلى "التوقف عن إعادة الاستيطان غير القانوني وغير المبرر في الضفة الغربية، وإلى الإمساك باليد الممدودة من الشركاء الدوليين".

ورأى الرئيس الفرنسي أن مبادرته الدبلوماسية للاعتراف بدولة فلسطين هي بمثابة يد ممدودة إلى إسرائيل من أجل سلام مستدام في المنطقة، رافضا اتهامات إسرائيل له بدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر هذا القرار. وقال إن من شأن الدولة الفلسطينية أن "تشكل نهاية حماس".

وكان نتنياهو قد وجه رسالة إلى ماكرون في 17 أغسطس/آب الجاري يتهمه فيها بـ"تأجيج نار معاداة السامية" بإعلانه نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هناك "تصاعدا مقلقا لمعاداة السامية في فرنسا"، متهما الحكومة بالتقاعس عن اتخاذ تدابير حازمة إزاء ذلك.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلفت الحرب أكثر من 62 ألف شهيد و158 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 303 فلسطينيين بينهم 117 طفلا، وفقا لأحدث تقرير لوزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء.