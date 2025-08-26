غضب عارم في وسائل التواصل بعد وصف براك تعامل الصحفيين اللبنانيين بـ"الحيواني"

"أرجوكم، اصمتوا للحظة، أود أن أخبركم شيئا، ففي اللحظة التي يصبح فيها هذا الوضع فوضويا، وأقرب إلى السلوك الحيواني، سنغادر".

كان هذا تعقيب المبعوث الأميركي إلى سوريا ولبنان توم براك في قصر بعبدا ببيروت اليوم الثلاثاء، أثناء مؤتمره الصحفي عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون، وذلك بعدما تداخلت أصوات بعض الصحفيين أثناء طرح الأسئلة.

وتابع براك قائلا "إذا أردت أن تعرف ما يحدث، تصرف بتحضر، تصرف بلطف، تصرف بتسامح، لأن هذه هي مشكلة ما يحدث في المنطقة، أرجوكم، هل تعتقدون أن هذا ممتع لنا؟".

وقد أثار تعليق براك موجة استياء وغضب عارمة بين اللبنانيين، إذ اعتبره كثيرون إساءة مباشرة للصحفيين اللبنانيين بوصفه سلوكهم بأنه "حيواني".

وفي هذا الإطار، تفاعل العديدون على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين أن ما صدر عن توم براك "مستهجن"، وقالت الإعلامية يولا يعقوبيان إن ذلك "لا ينتقص من مكانة الصحافة اللبنانية، بل يكشف مدى انهيار صورة الدبلوماسية الغربية وانحطاطها في أبسط قواعد الاحترام والتخاطب الدبلوماسي".

وأضافت أن الصحافة في لبنان، رغم كل الصعوبات، تبقى ركيزة الحرية وصوت الناس، "أما ذهنية الاستعلاء والتعاطي المتعجرف مع هذا البلد وصحافته، فهي سقوط أخلاقي ودبلوماسي مدو، قبل أن تكون إساءة للصحافة اللبنانية".

وأبدى إعلاميون استغرابهم من سلوك المبعوث الأميركي، متسائلين هل يمكن لمسؤول أميركي أن يخاطب الصحفيين في واشنطن بالطريقة التي استخدمها توم براك في بيروت؟

وقالت الصحفية إيناس كريمة "من على أرفع منبر رسمي لبناني، وقف المبعوث السامي توم براك يلقن الزملاء الصحفيين درسا في "الحضارة والتمدن، ويلوح بالمغادرة إذا تحولت الأسئلة إلى فوضى بهيمية".

وتابعت "بهذه الفوقية والعقلية الاستعمارية خاطب براك الصحافة اللبنانية، وسط صمت رسمي وإعلامي مهين! فهل بلغ بكم الخضوع أن تبتلعوا ألسنتكم أمام ازدراء الأميركي لكم وتحقيره وطنكم؟ إما أن يجبر براك رسميا على الاعتذار، أو يبقى الموقف شاهدا على سقوط شعاراتكم وانكشاف الذل والانبطاح".

الكل التهى بعصبية باراك… وما حدا سأل: ليش معصّب؟

وكتب آخرون: من قصر بعبدا، توم براك يهين المنطقة برمتها ويعتبر "سلوك الفوضى الذي يشبه سلوك الحيوانات" مشكلة المنطقة، فازدحام الصحفيين دفعه لوصفنا بالحيوانات".

وتساءلت إحدى التدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي "طيب ماذا عن قتل الأطفال والأطباء والمسعفين؟ ماذا عن حرق النساء وتجويعهن؟ ماذا عن الجهة التي تدعم إبادة غزة بالمال والسلاح والإعلام؟ ماذا عن شركاء الجريمة، لأي مخلوقات ينتمون؟.

"قدّم لبنان تضحياته ومقاومته، وجاء #توم_باراك ليهين اللبنانيين في عقر دارهم، ولا اعتراض من أحد في القاعة! أين السيادة؟ أين الكرامة؟ يا عيب الشوم، مجرد عبيد!"

وبعد الجدل الذي أثير، أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا قالت فيه إنها "تأسف" للكلام الذي صدر عن منبرها "من قبل أحد ضيوفها اليوم"، في إشارة إلى براك.

وشددت الرئاسة على "احترامها المطلق لكرامة الشخص الإنساني بشكل عام"، وجددت "تقديرها الكامل لجميع الصحفيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص، وتوجه إليهم كل التحية على جهودهم وتعبهم لأداء واجبهم المهني والوطني".

من جانبها، أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا وصفت فيه طريقة تعامل براك مع الصحفيين اللبنانيين بأنه "أقل ما يقال فيها إنها خارجة عن أصول اللياقة والدبلوماسية، والمؤسف أكثر أنها صدرت عن مبعوث دولة عظمى يقوم بدور دبلوماسي على ما هو معروف".

واستغربت النقابة أن "يبادر السيد توم براك بوصف تصرف رجال وسيدات الإعلام في القصر الجمهوري بالحيواني"، وأكدت أن الأمر "غير مقبول على الإطلاق، بل مستنكر جدا".

وقالت إنها توجه بيانها إلى براك خاصة، "وإلى مسؤولي الدبلوماسية الأميركية عموما، تدعو فيه إلى تصحيح ما بدر عنه من خلال إصدار بيان اعتذار علني من الجسم الإعلامي".