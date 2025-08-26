أخبار

عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: متظاهرون يغلقون شارعا بتل أبيب مع بدء احتجاج للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى

26/8/2025-|آخر تحديث: 07:57 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

