سوريا: 60 جنديا إسرائيليا استولوا على أراض حول جبل الشيخ

قالت سوريا أمس الاثنين إن إسرائيل أرسلت 60 جنديا للاستيلاء على منطقة داخل الحدود السورية حول جبل الشيخ. معتبرة أن العملية تنتهك سيادتها وتشكل تهديدا جديدا للأمن الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان "هذا التصعيد الخطير يعد تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين، ويجسد مجددا النهج العدواني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال.

ويأتي الحادث في الوقت الذي يشارك فيه البلدان في محادثات بوساطة أميركية بهدف تهدئة الصراع بينهما في جنوب سوريا.

وتأمل دمشق في التوصل إلى ترتيب أمني يمكن أن يمهد الطريق في نهاية المطاف لمحادثات سياسية أوسع نطاقا.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن حادث اليوم وقع بالقرب من قمة تل إستراتيجي يطل على بيت جن.

وذكر سكان بالمنطقة أن إسرائيل اعتقلت 6 سوريين هناك.

نشاط روتيني

من جانبه، قال متحدث عسكري إسرائيلي إن القوات الإسرائيلية أجرت نشاطا عمليا روتينيا في منطقة في جنوب سوريا، لكنها لم تعمل في بيت جن، وهي منطقة قريبة من الحدود مع لبنان وقريبة من جبل الشيخ.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم يلق القبض على أحد خلال نشاطه في جنوب سوريا، لكنه احتجز شخصا لاستجوابه بعد تحديد بعض المشتبه بهم وهم يقتربون من المنطقة بطريقة اعتبرها الجيش مصدرا لتهديد قواته.

وتقول إسرائيل إن تدخلاتها العسكرية في سوريا تعود لمخاوفها الأمنية منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومنها ما تعتبره "التزامها بحماية أفراد الأقلية الدرزية في جنوب سوريا".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال في يناير/كانون الثاني الماضي إن القوات الإسرائيلية ستبقى على قمة جبل الشيخ إلى أجل غير مسمى.

وشكلت إسرائيل منذ ذلك الحين منطقة أمنية بحكم الأمر الواقع، إذ تقوم بدوريات منتظمة وتقيم حواجز تفتيش وتنفذ عمليات تمشيط ومداهمات في القرى السورية.