جين شاهين: أشعر بالاشمئزاز من قصف الصحفيين بغزة

قالت جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، إن حملة القصف التي تنفذها إسرائيل في غزة يجب أن تتوقف، وذلك بعد غارة جوية استهدفت مستشفى ناصر الطبي وأدت إلى استشهاد 5 صحفيين.

وأضافت السيناتورة شاهين للصحفيين خلال اتصال معها من بيروت: "أنا شخصيا أشعر بالاشمئزاز من القصف في غزة ومن مقتل الصحفيين. وأعتقد أن هذا يجب أن يتوقف الآن".

تجدر الإشارة إلى أن شاهين تقوم بجولة في الشرق الأوسط ضمن وفد أميركي يزور المنطقة للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع.

ويأتي هذا الموقف في وقت أصبح فيه الديمقراطيون في الكونغرس أكثر صراحة في انتقادهم طريقة إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحرب على غزة، رغم أنهم كانوا تاريخيا من أبرز الداعمين لإسرائيل.

وارتفع عدد الشهداء من الصحفيين في غزة إلى 246 صحفيا منذ بدء الحرب، بينهم 10 من شبكة الجزيرة. وأوقع القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي -أمس الاثنين- 20 شهيدا، بينهم 5 صحفيين: مصور الجزيرة محمد سلامة، وحسام المصري المصور في وكالة رويترز، ومريم أبو دقة المصورة في وكالة أسوشيتد برس، ومعاذ أبو طه، والصحفي حسن دوحان.