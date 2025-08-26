ترامب: الكثير من الأميركيين يرغبون في دكتاتور

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين أن الكثير من مواطنيه "يرغبون في دكتاتور"، ونفى في ذات الوقت اتهامه بالنزوع للاستبداد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في مكتب البيت الأبيض ركز فيه الرئيس على قضايا الأمن والاتهامات المتبادلة مع معارضيه.

وردا على اتهامه بأن له نزوعا إلى الاستبداد، أجاب ترامب "يقول كثيرون: قد نرغب في دكتاتور. أنا لا أحب الدكتاتوريين. أنا لست دكتاتوريا. أنا رجل يتمتع بقدر كبير من الحس السليم وذكي".

وأضاف "أرسل الجيش وبدلا من تهنئتي يتهموني بالاعتداء على الجمهورية"، في إشارة إلى قراره إرسال الحرس الوطني إلى شوارع واشنطن للمساهمة في إنفاذ القانون.

وأمام الصحافيين وقع ترامب أمرا تنفيذا يعاقب أي شخص يحرق العلم الأميركي، رغم صدور حكم عن المحكمة العليا في عام 1989 ينص على أن مثل هذا الفعل يقع ضمن حرية التعبير، وهو حق أساسي يحميه الدستور.

وقال "إذا أحرقت علما، فستنال عقوبة بالسجن لمدة عام، من دون إمكان الإفراج المبكر".

في سياق متصل قال ترامب إنه ينوي تغيير تسمية وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، وهو الاسم الذي كانت تحمله بين عامي 1789 و1949.

وفي مقابلة أخرى أقصر مع الصحافة، اعتبر ترامب أن اسم وزارة "الدفاع دفاعي للغاية، ونحن نريد أيضا أن نكون هجوميين"، لافتا إلى أنه لن يحتاج إلى تصويت من الكونغرس لإجراء التغيير.

هجوم حاد

كذلك، هاجم الرئيس خصومه السياسيين، وخصوصا الذين تذكر أسماؤهم أحيانا كمرشحين محتملين للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

ووصف حاكم ولاية إيلينوي الديمقراطي جاي بي بريتزكر بأنه "قذر" وقال إنه يجب عليه "ممارسة المزيد من الرياضة"، في إشارة إلى وزنه.

وانتقد ترامب أيضا حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم، وحاكم ميريلاند ويس مور، اللذين سخرا منه مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

إعلان

وقال عن الحزب الديمقراطي إن "جميع مرشحيه المحتملين لا يؤدون عملهم على أكمل وجه".

ولم ينس أيضا سلفه الديمقراطي جو بايدن الذي وصفه بأنه "أبله".