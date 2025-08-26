بريطانيا تقرر محاكمة 67 من المحتجين على الإبادة الإسرائيلية

وجهت شرطة العاصمة البريطانية لندن -اليوم الثلاثاء- اتهامات إلى 67 شخصا من المحتجين على الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بتهمة إظهار دعمهم لحركة "العمل من أجل فلسطين" (فلسطين أكشن) التي حظرتها الحكومة وصنفتها "منظمة إرهابية".

وقالت شرطة لندن إن المتهمين سيمثلون أمام المحكمة في مواعيد عدة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مبينة أنهم يواجهون عقوبة قصوى بالسجن 6 أشهر إذا ثبتت إدانتهم.

ومنذ حظر الحركة الشهر الماضي، اعتقلت السلطات البريطانية أكثر من 700 شخص في مظاهرات تطالب بوقف حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة، منهم أكثر من 500 اعتقلوا في يوم واحد، ونصف هؤلاء في عمر الـ60 أو أكثر.

وقالت شرطة لندن -في بيانها اليوم- إنه تم توجيه اتهامات إلى 64 شخصا على صلة بالاحتجاجات التي أقيمت وسط العاصمة في موعدين الشهر الماضي، كما وجهت اتهامات إلى 3 أشخاص آخرين على صلة باحتجاجات أقيمت خلال الشهر الجاري.

وحظرت حكومة كير ستارمر حركة "العمل من أجل فلسطين" في 5 يوليو/تموز بوصفها منظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 2000.

وجاء القرار بعدما رشّ ناشطون من الحركة طلاء على طائرتين في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، احتجاجا على دعم بلادهم للجيش الإسرائيلي في حرب الإبادة.

وأدانت منظمات حقوقية حظر الحركة ووصفته بأنه تجاوز للقانون وتهديد لحرية التعبير.

حركة بريطانية تُعرف نفسها كشبكة احتجاجية مؤيدة للقضية الفلسطينية.. كيف تحولت "#فلسطين أكشن" إلى مصدر حرج للسلطات البريطانية؟#حرب_غزة pic.twitter.com/f0XqEAKigE — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 10, 2025

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الأسكتلندية -أمس الاثنين- توقيف كاتب السيناريو المعروف بول لافيرتي للاشتباه في دعمه حركة "العمل من أجل فلسطين" أثناء احتجاج في إدنبره.

والأسبوع الماضي، تعهدت الكاتبة الأيرلندية سالي روني بالتبرع بعوائد مسلسلين اقتبستهما هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من كتابين لها لصالح حركة "العمل من أجل فلسطين".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.