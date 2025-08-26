برّاك ينقل رسائل من إسرائيل إلى لبنان

أكد الموفد الأميركي اليوم الثلاثاء، توم برّاك، أن الولايات المتحدة تعمل على ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، لكنّ الأهم هو نزع سلاح حزب الله، وذلك في مؤتمر صحفي في بيروت بعد اجتماعه بالرئيس اللبناني جوزيف عون.

وأثناء المؤتمر الذي انعقد في القصر الجمهوري ببعبدا، قال برّاك إن إسرائيل تقول إنها لا تريد احتلال لبنان، مضيفا أن إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح حزب الله.

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح حزب الله، معربا عن اعتقاده أن الخطة اللبنانية لنزع السلاح ستنجح.

وكشف أن لبنان سيطرح خطة في 31 أغسطس/آب الجاري لإقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه، مشددا على أن الخطة لن تكون بالضرورة عسكرية.

وأشار المبعوث إلى أن إسرائيل ستقدم مقترحا مقابلا عندما تتلقى اقتراح لبنان.

وقال إن إيران مصدر تمويل حزب الله، لكن الولايات المتحدة ستعوض لبنان بإشراك دول الخليج وبمنطقة اقتصادية جديدة، بحسب تعبيره.

كما أعلن العزم على تمديد بقاء قوات حفظ السلام الأممية (يونيفيل) في لبنان لسنة واحدة، بعد خلافات في الأيام الماضية عن التمديد لها.

"قرار لبناني"

وفي مؤتمر صحفي أيضا للوفد المرافق للموفد الأميركي، قال عضو الوفد إلى لبنان ليندزي غراهام إن "قرار نزع سلاح حزب الله قرار لبناني بمعزل عن إسرائيل"، متابعا أنها فكرة جاءت من الشعب اللبناني.

وشدد على أن إسرائيل لن تنظر إلى لبنان بشكل مختلف ما لم يُنزع سلاح حزب الله، مضيفا أن "على بيروت نزع سلاح حزب الله قبل السؤال عن انسحاب إسرائيل من الجنوب".

ولفت إلى أن بلاده ستساعد في دعم الجيش والاقتصاد إذا تمكن لبنان من نزع سلاح حزب الله.

بدورها، قالت عضو الوفد إلى لبنان جين شاهين، إن الجيش اللبناني في حاجة إلى دعم مادي ولوجيستي، وقد نوقش ذلك اليوم في الاجتماع مع الرئيس الأميركي.

عرض رد إسرائيل

وناقش الموفد الأميركي ونائبة المبعوث الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس مع الرئيس اللبناني الرد الإسرائيلي على الورقة الأميركية بشأن تثبيت وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وتأتي الزيارة بعد أن أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أمس الاثنين، أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن وضع خطة لاستعادة السيادة، ودعا الأحزاب والنخب في لبنان إلى مساعدة الحكومة في إنجاز هذه الخطط.

وأضاف الأمين العام لحزب الله، أنه إذا لم تتراجع الحكومة اللبنانية عن قرارها بسحب السلاح فهي ليست أمينة على سيادة لبنان.

وأكد أنه من أراد نزع سلاح حزب الله فذلك يعني أنه يريد نزع الروح منه، وعندها "سيرى العالم بأس الحزب".

وأوضح أن "الحكومة اللبنانية اتخذت القرار الخطيئة بتجريد المقاومة من السلاح أثناء وجود العدوان الإسرائيلي".

موقف إسرائيل

واستبقت إسرائيل زيارة برّاك إلى لبنان معلنة موقفها بعد زيارة الموفد الأميركي تل أبيب الأحد، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبعد يوم من اللقاء، قال نتنياهو في بيان، إن إسرائيل قد تقلص وجودها العسكري في جنوب لبنان تدريجيا إذا اتخذ الجيش اللبناني إجراءات لنزع سلاح حزب الله.

ولم يحدد البيان صراحة ما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستنسحب بالكامل من المواقع الخمسة التي تسيطر عليها في لبنان، والتي كان من المفترض أن تنسحب منها وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

بدورها، نقلت رويترز عن مسؤول كبير في الحكومة اللبنانية رفض بيروت العرض الذي تقدم به نتنياهو، ورد عليه "على إسرائيل أن تلتزم بوقف الأعمال العدائية بالكامل".

وأضاف "طرحها هذا معناه أن نتنياهو يريد تعثرنا. وقف الأعمال العدائية بالكامل هو المفتاح وغير ذلك يبقى كلاما في كلام".

وتابع "الاتفاق يقول انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وبطرح نتنياهو هذا فإن إسرائيل تعطينا نصف حل، نتنياهو يحاول توريطنا".

يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني كلف الجيش هذا الشهر بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووصف مكتب نتنياهو قرار مجلس الوزراء اللبناني بأنه بالغ الأهمية. وجاء في بيان أن إسرائيل "مستعدة لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله"، دون أن يوضح طبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه.