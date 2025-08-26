رئيسا نيجيريا والبرازيل يبحثان التعاون في عدة مجالات

أجرى الرئيس النيجيري بولا تينوبو زيارة رسمية إلى البرازيل، حيث استقبله نظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في العاصمة برازيليا، لبحث سبل توسيع التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والابتكار، وسط توافق على رفض النزعات الحمائية والأحادية في النظام الدولي.

وفي اللقاء الذي جرى في قصر بلانالتو، أعرب لولا عن قلقه من تراجع التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات دولار عام 2014 إلى نحو ملياري دولار فقط العام الماضي، رغم كون نيجيريا رابع أكبر شريك للبرازيل في أفريقيا.

وقال دا سيلفا إن البلدين "يؤكدان التزامهما بالتجارة الحرة والتكامل الإنتاجي"، مشددا على بناء عالم "خال من الهيمنة ويسوده السلام".

ديْن تاريخي وتضامن تنموي

وأكد الرئيس البرازيلي أن بلاده تتحمل "دينا تاريخيا" تجاه أفريقيا بسبب إرث العبودية، مشيرا إلى أن هذا الدين لا يُسدد بالمال، بل بنقل المعرفة والتكنولوجيا، خاصة في القطاع الزراعي.

وتتركز صادرات البرازيل إلى نيجيريا في السكر والمولاس بنسبة 74%، بينما تستورد من نيجيريا النفط والأسمدة بنسبة 48% لكل منهما.

من جانبه، شدد تينوبو على أهمية نقل التكنولوجيا إلى بلاده التي تضم شريحة شبابية واسعة، معلنا تطلع نيجيريا إلى شراكات مع شركة "بتروبراس" في استكشاف الغاز، وتطوير صناعة الأدوية، في ظل ضعف الاستفادة التجارية من ثروتها النفطية.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وشهدت الزيارة توقيع خمس اتفاقيات، أبرزها إطلاق رحلات جوية مباشرة بين ساو باولو ولاغوس عبر شركة "إير بيس"، إلى جانب مذكرات تفاهم في تدريب الدبلوماسيين، والمشاورات السياسية، وتعزيز التجارة عبر تعاون بين بنك التنمية البرازيلي وبنك الزراعة النيجيري.

كما وقع الطرفان مذكرة تعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا، تشمل الاقتصاد الحيوي، والطاقة، والفضاء، والتحول الرقمي، وعلوم المحيطات.

تعاون لمكافحة الجريمة المنظمة

وأعلن الرئيس دا سيلفا تعيين ملحق من الشرطة الفدرالية في أبوجا، ضمن جهود مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتهريب المخدرات، مؤكدًا أن "مواجهة هذه التحديات تتطلب تنسيقًا متعدد الأطراف".

لقاءات رسمية ومأدبة دبلوماسية

واختتمت الزيارة بمأدبة رسمية أقامها لولا في قصر إيتاماراتي، على أن يلتقي تينوبو لاحقا برؤساء مجلسي الشيوخ والنواب والمحكمة العليا، ويشارك في ختام منتدى الأعمال النيجيري البرازيلي إلى جانب نائب الرئيس جيرالدو ألكمين.