الاحتلال يقصف سوقا شعبيا ويواصل عمليات التدمير بمدينة غزة

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عشرات الفلسطينيين في هجمات على مناطق عدة بقطاع غزة، كما استشهد 3 آخرون جراء المجاعة، في حين استمرت عمليات التدمير ونسف المباني في جباليا وحي الزيتون ضمن مخطط احتلال مدينة غزة.

ووثقت مصادر في مستشفيات قطاع غزة استشهاد 64 شخصا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 13 من منتظري المساعدات.

واستهدف قصف إسرائيلي سوقا شعبيا شرقي مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد 5 أشخاص على الأقل، بينهم امرأتان، وفقا لمصدر في المستشفى المعمداني. كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء القصف، ووصفت مصادر طبية جراح بعضهم بأنها بالغة الخطورة.

#شاهد | الناطق باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل يروي تفاصيل مؤلمة حول مجزرة الاحتلال بقصف مجموعة من المواطنين في السوق الشعبي بشارع فهمي بيك بمدينة غزة pic.twitter.com/rauk5inJWV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 26, 2025

واستشهد 7 أشخاص في قصف إسرائيلي على منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، وفقا لمصدر في وحدة الإسعاف والطوارئ، كما استشهد 7 فلسطينيين في غارة جوية على منزل لعائلة الدهشان في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهدت أم ورضيعتها في قصف بمروحية إسرائيلية على مستودع يؤوي نازحين في شارع عكيلة.

روبوتات متفجرة

في غضون ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي نسف مبان سكنية بروبوتات متفجرة في بلدة جباليا النزلة شمالي القطاع، وكذلك في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة الذي تعرض اليوم لغارات جوية جديدة وقصف مدفعي.

وقد بدأ الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية لاحتلال مدينة غزة، حيث ينفذ منذ أسبوعين عمليات قصف وتدمير وتوغلات في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة شرق وجنوب المدينة، وكذلك في مخيم جباليا شمالا، مهجّرا بذلك آلاف الفلسطينيين.

عمليات نسف وتدمير إسرائيلية لا تتوقف تستهدف بلدة جباليا شمالي مدينة غزة #حرب_غزة pic.twitter.com/zdQw1uuxhT — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 26, 2025

وتترافق الهجمات مع تجويع شديد للسكان، إذ أعلنت الأمم المتحدة رسميا يوم الجمعة الماضي عن انتشار المجاعة في غزة، مبينة أنها تؤثر حاليا على أكثر من نصف مليون إنسان في محافظة غزة، ومن المتوقع أن تنتشر إلى دير البلح وخان يونس في الأسابيع المقبلة.

ضحايا المجاعة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية استشهاد 3 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لشهداء التجويع منذ بداية الحرب إلى 303 من بينهم 117 طفلا.

ووجهت الوزارة نداء لتعزيز أرصدة الدم بالمستشفيات بعد تراجعها نظرا لتفشي سوء التغذية.

في الوقت نفسه، قال مدير الإغاثة الطبية في غزة الدكتور محمد أبو عفش، في مقابلة مع الجزيرة، إن أعداد المجوعين ومن يعانون من سوء تغذية حاد في ارتفاع مطرد.

وأكد أبو عفش أن 1.2 مليون شخص تتفاقم معاناتهم في مدينة غزة وسط تفش كبير للأمراض داخل مراكز الإيواء والنزوح.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

ووفقا لأحدث تقارير وزارة الصحة في غزة، فقد استشهد منذ بداية الحرب 62 ألفا و819 فلسطينيا، وأصيب 158 ألفا و629 آخرون.