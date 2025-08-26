الشرطة الأميركية تعتقل عصابة متهمة بتنفيذ 100 عملية سطو

أعلنت السلطات الأمنية الأميركية، أمس الاثنين، عن اعتقال عصابة متهمة بتنفيذ ما يقارب 100 عملية اقتحام لمنازل في أنحاء منطقة لوس أنجلوس.

وقالت شرطة المدينة في بيان إن فرقا مشتركة من عدة أجهزة شرطية، إلى جانب مكتب قائد الشرطة في مقاطعة لوس أنجلوس، نفذت مداهمات فجر الأربعاء عند الخامسة صباحا استهدفت 8 منازل، وأسفرت عن توقيف 7 رجال تتراوح أعمارهم بين 22 و47 عاما.

وأوضحت الشرطة أن الموقوفين وُجهت إليهم تهم، بينها السرقة وحيازة مواد خاضعة للرقابة أثناء حمل السلاح. كما سلّم رجل آخر نفسه بعد يومين لوجود مذكرة توقيف بحقه، بينما كان اثنان من أفراد العصابة رهن الاحتجاز مسبقا بتهمة الشروع في القتل.

وبحسب الشرطة، بلغ عدد أفراد العصابة 10 أشخاص جميعهم من أصحاب السوابق وموالون لعصابات معروفة، مشيرة إلى أن العصابة مرتبطة بما لا يقل عن 92 عملية سطو على منازل منذ عام 2022، معظمها وقعت خلال عامي 2024 و2025.