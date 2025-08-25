مستوطنون يقيمون 3 بؤر استيطانية ويستولون على آلاف الدونمات بالضفة

أقام مستوطنون اليوم الاثنين -بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي- 3 بؤر استيطانية جديدة فوق أراض بالخليل (جنوبي الضفة الغربية) بعد استيلائهم على آلاف الدونمات.

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (غير حكومية) -في بيان اليوم- إن المستوطنين نصبوا عشرات البيوت المتنقلة (كرفانات) داخل أراضي بيرين شرق الخليل، مما أدى إلى الاستيلاء على نحو 6 آلاف و400 دونم من الأراضي التابعة للقرية وبلدة بني نعيم ومدينة الخليل.

وأشارت المنظمة إلى أن المنطقة تشهد منذ شهرين حملة استيطانية متصاعدة شملت شق طرق جديدة، والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، وتخريب المزروعات والآبار، معتبرة ذلك تهديدا مباشرا للوجود الفلسطيني في المنطقة.

وفي سياق متصل، أوضح تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية أن المستوطنين نفذوا 466 اعتداء في الضفة خلال يوليو/تموز الماضي، مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين، وترحيل قسري لتجمُّعَين بدويين يضمان 50 عائلة، إضافة إلى محاولات لإقامة 15 بؤرة استيطانية جديدة.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت انتهاكات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة بشكل غير مسبوق، إذ استشهد ما لا يقل عن 971 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وفق إحصاءات تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.