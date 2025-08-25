مسؤولة بالمعهد الدولي للصحافة: المجتمع الدولي شريك في قتل الصحفيين بغزة

اتهمت مستشارة مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة خديجة باتيل المجتمع الدولي بالمشاركة في قتل الصحفيين بقطاع غزة، وذلك بفعل صمته على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتستهدف الصحفيين في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وشددت المسؤولة الدولية، في تصريحات للجزيرة، على أهمية دور الصحفيين في كشف الحقائق والمعلومات، وتوصيل صوت المدنيين بالقطاع، وفضح الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وأعربت عن استيائها من الصمت الدولي إزاء الجريمة التي نفذتها قوات الاحتلال جنوب قطاع غزة اليوم، وذهب ضحيتها 6 صحفيين، بينهم مصور الجزيرة محمد سلامة.

واستشهد الصحفيون الستة اليوم، عندما استهدفت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإلى جانب سلامة استشهد كل من: المصور حسام المصري، والصحفية مريم أبو دقة، والصحفي معاذ أبو طه، والصحفي أحمد أبو عزيز، بالإضافة للصحفي السادس حسن دوحان الذي استشهد برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس.

وبعد الجريمة التي نفذتها قوات الاحتلال اليوم، يرتفع عدد ضحايا الاحتلال من الصحفيين في غزة منذ بداية الحرب قبل نحو عامين إلى 246 صحفيا، بينهم 10 من كادر قناة الجزيرة.

ورفضت باتيل محاولات الاحتلال لتبرير جرائمه ضد الصحفيين وزعمه أنه لا يستهدفهم، مشددة على أن تكرار الجريمة يعني تعمدها، وبذلك لا يمكن تصديق مزاعم الاحتلال بأن الأمر "خطأ غير مقصود".

وشددت المسؤولة على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الدولي في التصدي لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الصحفيين أو المدنيين، داعية الجميع للوقوف بصلابة وبشكل موحد لإيصال الحقيقة وفضح ممارسات إسرائيل في غزة.