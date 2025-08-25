الدعم السريع يستهدف بمسيرة فريقا للهلال الأحمر في كردفان

شنت قوات الدعم السريع هجوما على فريق تابع لجمعية الهلال الأحمر السوداني في منطقة الأندرابة بولاية شمال كردفان، مما أسفر عن إصابة 10 متطوعين وتدمير سيارتين تابعتين للفريق.

وقال مفوض العون الإنساني بالولاية محمد إسماعيل للجزيرة إن قوات الدعم السريع قصفت بمسيرة إستراتيجية فريق جمعية الهلال بكردفان، على بعد 70 كيلومترا غرب ولاية الخرطوم، مشيرا إلى أن الهجوم وقع في منزل مسؤول تنفيذي بمحلية جبرة الشيخ.

وأضاف إسماعيل أن الفريق المستهدف كان مكلفا بجمع ودفن الجثث الناتجة عن المعارك في المنطقة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر السوداني قد أكدت في وقت سابق تعرض فريق إدارة الرفات (الدفن الآمن والسليم للجثث) لسقوط مقذوف في مقر إقامته بالأندرابة، السبت الماضي، مما أدى إلى إصابات بين أعضاء الفريق وتلف سيارتين تحملان شارة الهلال الأحمر، من دون تحديد الجهة المهاجمة.

وفي الآونة الأخيرة تشهد ولايات كردفان الثلاث شمال وغرب وجنوب كردفان، معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بغرض السيطرة على الولايات الثلاث، مما فاقم معاناة المواطنين فيها وتردي الأوضاع الإنسانية والطبية بشكل حاد.

ودخلت مدينتا كادقلي والدلنج في ولاية جنوب كردفان مرحلة جديدة من التدهور الإنساني منذ أغسطس/آب 2025، عقب سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال على بلدة أم أدارا، مما قطع أحد أهم الطرق التجارية القادمة من سوق النعام على الحدود مع جنوب السودان.

كما شددت قوات الدعم السريع قبضتها على حركة البضائع والمساعدات من مدينة الأبيض، المركز الرئيس للنقل والإمداد، مما تسبب في شلل شبه كامل لخطوط الإغاثة نحو كادقلي والدلنج، وترك آلاف المدنيين يواجهون الجوع والمرض مباشرة.