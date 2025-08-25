عريس يمني يتحدى الغارات الإسرائيلية ويكمل زفافه في صنعاء

عادة، في لحظات الخطر التي يستشعرها الإنسان، يسعى إلى الاختباء وحماية نفسه والنجاة بروحه، خصوصا إذا كان هذا الخطر ناتجا عن قصف جوي، إذ يحرص الإنسان على الابتعاد قدر الإمكان عن مناطق الاستهداف، لكن لكل قاعدة استثناء، وهناك من يكسرها أو يتعود عليها.

فقد انتشر يوم أمس الأحد مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي اليمنية، يظهر فيه عريس في صنعاء يواصل مراسم زفافه وسط الحضور والاستماع إلى الأغاني، رغم وقوع غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة اليمنية .

#اليمن أسطوره الصمود وعظمه الشموخ وحكايه شعب لا ينحني… عريس في #صنعاء يتجاهل الغارات الإسرائيلية ويواصل عُرسه. pic.twitter.com/TRC4BbeUzH — سليم الخولاني (@kholani_Sleem) August 24, 2025

وقد أثارت ردة فعل العريس والضيوف اهتمام الجمهور على منصات التواصل، الذين بادروا بتهنئة العريس والإشادة بصمود الشعب اليمني.

وكتب مغردون أن العريس وضيوفه أصروا على إكمال الحفل تحديا للغارات الإسرائيلية، ولإيصال رسالة لدولة الاحتلال بأنهم صامدون، وأن هذه الغارات لن تغير من دعمهم للقضية الفلسطينية.

العدوان الإسرائيلي على بلدنا

لم يخاف منه الاطفال كيف تشتوا يخاف العريس ولولا تحفظنا وتشاهدون حالة الشعب اليمني اثناء القصف وفي اماكن القصف وكيف يواصلون اعمالهم

إنك بتقول انهم قوم لا يسمعون ولا يبصرون

وكأن القصف الإسرائيلي العاب اطفال

لان هذا

أصبح امر طبيعي ومعتادين عليه — المحامي أبو ماجد الركن (@ly_alrkn78095) August 24, 2025

وأشار مدونون إلى أن العدوان الإسرائيلي على اليمن لم يخف الأطفال، فكيف يتوقع من العريس أن يخاف؟

وأضافوا أنه لو كان بالإمكان رصد حال الشعب اليمني أثناء القصف وفي أماكن الاستهداف، لرأى الجميع أنهم يواصلون أعمالهم وكأن الغارات مجرد ألعاب أطفال.

أيوة نكمل نزف العريس وبعدا نتفاهم معاهم. — يمني اصيل(ابو السنوار) (@fars92295) August 24, 2025

في المقابل، تفاعل آخرون مع المقطع من باب المزاح، قائلين إن العريس دفع مبالغ كبيرة من أجل هذه الليلة ولن يلغيها مهما حدث، حتى وإن كان هناك قصف أو أي طارئ آخر.

إعلان

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء، عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحطة كهرباء حزيز ومحطة نفط.

كما ظهر المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية، عصام المتوكل، أمام محطة الوقود المستهدفة بعد إخماد الحريق فيها، ساخرا من الغارات الإسرائيلية بقوله: "الوقود الذي استهلكته طائرات العدو للوصول إلى اليمن واستهداف المحطة أكثر من كمية الوقود التي كانت بداخل خزانات المحطة المستهدفة".

المتحدث الرسمي باسم شركة النفط من أمام محطة الوقود المستهدفة بعد إطفاء الحريق فيها : الوقود الذي استهلكته طائرات العدو للوصول إلى اليمن واستهداف محطة الوقود أكثر من كمية الوقود الذي كان بداخل خزانات المحطة المستهدفة . pic.twitter.com/Z7gSyX40NN — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) August 24, 2025

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تنفيذ هجمات في اليمن، تزامنا مع إعلان مراسل الجزيرة سماع انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء، وتأكيد وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله تعرض العاصمة لـ"عدوان صهيوني أميركي".