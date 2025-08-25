فرنسا تستدعي السفير الأميركي بعد اتهامات"غير مقبولة"

استدعت فرنسا السفير الأميركي في باريس تشارلز كوشنر بعد اتهاماته "غير المقبولة" للرئيس إيمانويل ماكرون"بعدم اتخاذ إجراءات كافية" لمكافحة معاداة السامية.

وقالت الخارجية الفرنسية الأحد إن "ادعاءات السفير غير مقبولة. إنها تنتهك القانون الدولي، وخاصة واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما هو منصوص عليه في اتفاقية فيينا لعام 1961 المنظمة للعلاقات الدبلوماسية".

وأضافت الخارجية أنها اطلعت على ادعاءات السفير الأميرك، ووصفتها بأنها غير مقبولة ولا ترقى إلى مستوى الثقة اتي ينبغي أن تبنى بين الحلفاء، وفق تعبيرها.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه الثلاثاء الماضي، رسالة للرئيس الفرنسي ماكرون اعتبر فيها أن دعوة ماكرون للاعتراف بفلسطين كدولة تؤجج "نار معاداة السامية"، في حين ردت فرنسا بالقول إنها لا تحتاج دروسا في محاربة معاداة السامية.

