قوات إسرائيلية تتوغل بريف دمشق وتطلق النار على مدنيين سوريين

نددت الخارجية السورية بشدة بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاقها النار، اليوم الاثنين، على مدنيين في منطقة بيت جن بريف دمشق، ووصفت ما جرى بأنه تصعيد خطير.

وقالت الوزارة، في بيان، إن التوغل العسكري الإسرائيلي في منطقة بيت جن انتهاك سافر لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأضافت أن التصعيد الإسرائيلي الخطير تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليميين وتجسيد لنهج عدواني.

سوريا تدين توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت جن بريف دمشق وتدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية.

كما قالت الخارجية السورية إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يقوض جهود الاستقرار، ويفاقم حالة التوتر في المنطقة.

ودعا البيان الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فعالة لردع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت صور تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي جنودا إسرائيليون يصعدون فوق تلة تطل على بلدة بيت جن ويطلقون النار على مدنيين سوريين كانوا يحتجون على التوغل.

توغل وإطلاق نار

وقبيل صدور بيان الخارجية السورية، قالت دائرة الاتصال الحكومي بمحافظة دمشق إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في منطقة جبل الشيخ بريف القنيطرة.

وأضافت الدائرة أن قوة إسرائيلية قوامها نحو 100 عنصر توغلت إلى منطقة "باط الوردة" على أطراف بلدة بيت جن.

وتابعت أن أهالي المنطقة خرجوا بشكل سلمي لمطالبة القوة المتوغلة بالانسحاب، لكنها أطلقت النار عليهم بشكل مباشر.

ووصفت دائرة الاتصال الحكومي بمحافظة دمشق توغل جيش الاحتلال بأنه اعتداء سافر يرقى إلى جريمة بحق السكان الآمنين.

كما أكدت أن التوغل استهداف مباشر لأمن المدنيين وليس للبحث عن من وصفهم بمخربين، كما ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها، قالت الإخبارية السورية إن حالة من التوتر تسود المنطقة بعد توغل قوات الاحتلال، وإطلاقها النار على الأهالي دون أن تسجل أي إصابات بشرية.

وعقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ألغت إسرائيل اتفاقية فض الاشتباك واحتلت المنطقة العازلة، وباتت قواتها تتوغل بشكل متكرر في ريف القنيطرة بالجزء المحرر من الجولان السوري وفي ريف درعا القريب وصولا إلى أطراف محافظة ريف دمشق.