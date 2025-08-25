استشهاد مصور الجزيرة محمد سلامة بقصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي

استهدفت طائرات إسرائيلية، اليوم الاثنين، مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مصور الجزيرة محمد سلامة والمصور حسام المصري والصحفية مريم أبو دقة.

كما أسفر القصف عن استشهاد 11 فلسطينيا آخرين، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف الطابق الرابع من مستشفى ناصر بشكل مباشر، تلاه استهداف ثان لمبنى "الياسين" داخل المجمع بواسطة طائرة انتحارية، أثناء عمليات انتشال الشهداء والمصابين من الهجوم الأول.

وأضاف الدفاع المدني أن أحد كوادره استشهد وأصيب 7 آخرون أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال الشهداء بقصف مجمع ناصر الطبي.

يأتي الهجوم على المستشفى في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وسط تحذيرات أممية من انهيار المنظومة الصحية بالكامل.