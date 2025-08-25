شهداء بقصف على مستشفى ناصر و11 وفاة جديدة نتيجة التجويع

استشهد أكثر من 20 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين، في حين سجلت وزارة الصحة 11 حالة وفاة جديدة نتيجة التجويع وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستهدف قصف إسرائيلي مجمع ناصر الطبي وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 19 فلسطينيا بينهم 4 صحفيين، وهم مصور الجزيرة محمد سلامة والمصوران حسام المصري ومعاذ أبو طه والصحفية مريم أبو دقة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 244 بعد استشهاد 4 صحفيين باستهداف مستشفى ناصر.

كذلك، أفاد الدفاع المدني باستشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال الشهداء من الموقع.

وأفادت مصادر طبية بأن الجيش الإسرائيلي قصف خياما تؤوي نازحين ومنازل وتجمعات مدنيين في حين أطلق النار صوب منتظري المساعدات.

واستشهدت سيدة وأصيب 7 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب مسجد مطر في منطقة المواصي شمال غربي مدينة رفح.

ووسط القطاع، استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلة وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة لتأمين المساعدات الإنسانية في محيط معبر كيسوفيم شرق المحافظة الوسطى.

واستشهد فلسطيني وأُصيب 6 آخرون من منتظري المساعدات الأميركية برصاص إسرائيلي قرب نقطة توزيع المساعدات في شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة.

قصف مدفعي وعمليات نسف

وشمال القطاع، استشهد أب وأطفاله الثلاثة وأصيب وفُقد آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا في محيط مستشفى الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وقُتلت طفلة وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي مدفعي استهدف منازل في محيط مخبز أبو إسكندر شمالي مدينة غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة.

ونفذ الجيش عمليات نسف عنيفة بالروبوتات المفخخة لمبان في منطقة الزرقة شمال مدينة غزة، وحي الزيتون جنوبي المدينة، وجباليا النزلة شمالي القطاع.

بالتزامن مع ذلك شن الجيش قصفا مدفعيا عنيفا على دوار النزلة ومقبرة النزلة ومنطقة الغباري في جباليا النزلة.

ضحايا التجويع

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة وفيات التجويع الإسرائيلي وسوء التغذية إلى 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة نتيجة التجويع الإسرائيلي وسوء التغذية، بينهم طفلان.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.