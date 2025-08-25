تنديد فلسطيني باغتيال إسرائيل الصحفيين في قصف مستشفى ناصر

نددت جهات ومؤسسات فلسطينية عدة اليوم الاثنين بقصف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج والمباشر مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا، بينهم 5 صحفيين.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استهداف جيش الاحتلال مجمع ناصر الطبي جريمة حرب مركبة.

وأضافت الحركة في بيان أن الاحتلال المجرم يواصل حربه ويرتكب المجازر بحق المدنيين العزل في شمال القطاع ومدينة غزة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يؤكدان مرة أخرى استهتارهما بكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وأدانت حماس اغتيال الاحتلال 5 صحفيين كانوا موجودين في مجمع ناصر الطبي ويعملون مع مؤسسات ووكالات صحفية عربية ودولية، وقالت إن الاحتلال يهدف إلى ثني الصحفيين عن نقل الحقيقة وتغطية جرائم الحرب والتطهير العرقي.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأطراف المعنية بتحرك جاد لوقف جريمة الإبادة الممنهجة في غزة، وأوضحت أن قادة الدول العربية والإسلامية يتحملون مسؤولية الضغط على الإدارة الأميركية والدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي بأشد العبارات العدوان الذي شنه الاحتلال ضد مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وقالت إن عجز المؤسسات الدولية وحكومات العالم عن وضع حد لجرائم الاحتلال يشجعه على الاستمرار فيها.

استهداف المؤسسات الطبية

في الأثناء، استنكرت وزارة الصحة بغزة الجريمة التي ارتكبها الاحتلال باستهدافه المباشر لمجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وقالت إن استهداف الاحتلال المستشفى استمرار للتدمير الممنهج للنظام الصحي واستمرار الإبادة الجماعية.

ووجهت الوزارة نداء استغاثه لحماية ما تبقى من الخدمات الصحية، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية إلى التحرك الفوري لحماية الطواقم الإنسانية في غزة.

إعلان

بدوره قال الدفاع المدني في غزة إن استهداف الاحتلال طواقمه جريمة وخرق فاضح وواضح للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن العالم شاهد استهداف الاحتلال المباشر للطواقم الطبية لدى محاولتها انتشال الشهداء وإسعاف المصابين.

من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي إن الجريمة المركبة للاحتلال مصيدة محسوبة لاستهداف فرق الإنقاذ والصحفيين وإسكات الشهود.

وأضاف المرصد أن الهجوم لم يكن عشوائيا بل متعمدا ونُفّذ بتوجيه استخباري دقيق، وأوضح أن فريقه الميداني رصد تحليق مسيّرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض في سماء مجمع ناصر قبل استهدافه.

وقال إن هذا النمط لا يشكل حادثا منفردا، بل سياسة إسرائيلية متكررة وموثقة في مواقع متعددة.

اغتيال الصحفيين

بدورها، أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن إسرائيل تتعامل مع الصحافة الفلسطينية كـ"خطر إستراتيجي يجب القضاء عليه"، في محاولة فاشلة لطمس الحقيقة وإسكات الشهود.

وحمّلت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم حرب موصوفة تُرتكب يوميا بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وتابعت أن إسرائيل تحتجز عشرات الصحفيين رهن الاعتقال الإداري بلا لوائح اتهام أو محاكمة، إضافة إلى ممارسات ممنهجة تشمل الضرب والحرمان من العلاج والعزل الانفرادي ومصادرة الأدوات الصحفية.

واليوم الاثنين، قتلت إسرائيل 20 فلسطينيا -بينهم 5 صحفيين- في قصف استهدف مجموعة صحفيين بمبنى الطوارئ في مجمع ناصر الطبي وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويعد هذا الاستهداف للصحفيين الثاني خلال أقل من شهر بعدما قتل الجيش الإسرائيلي في 10 أغسطس/آب الجاري 6 صحفيين.

وباستشهاد الصحفيين الخمسة ارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 245.