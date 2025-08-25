ترامب يجرّم "تدنيس" العلم الأميركي

يتجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى توقيع أمر تنفيذي يقضي بمحاكمة من يهينون العلم الأميركي باعتباره "رمزا مقدسا"، وفقا لقناة فوكس نيوز، وذلك بعدما تكرر حرق العلم في احتجاجات بشأن الترحيل الجماعي للمهاجرين والدعم الأميركي للإبادة الإسرائيلية في غزة.

وأوضحت "فوكس نيوز" أن ترامب قد يوقّع هذا الأمر التنفيذي اليوم الاثنين، وهو ينص على أن "العلم الأميركي أكثر رموز الولايات المتحدة قداسة وتقديرا، وتدنيسه ينطوي على إهانة واستفزاز بالغين، إنه تصريح بازدراء أمتنا ومعاداتها".

ويضيف النص أن هذا الفعل تقوم به "مجموعات وأفراد أجانب بشكل محسوب للترهيب والتهديد بالعنف ضد الأميركيين".

وسيخول ترامب وزيرة العدل بمحاكمة من يقعون تحت طائلة هذا القرار، كما سيكلفها بتوضيح الحدود بين هذا النص وبين التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل 5 حريات أساسية، من بينها حرية التعبير.

وذكرت "فوكس نيوز" أن هذه الخطوة تأتي بعد تكرار حرق العلم الأميركي خلال ما وصفتها بأنها احتجاجات "مناهضة لإسرائيل" وأخرى "مناهضة لعناصر وكالة الهجرة الفدرالية"، في إشارة إلى التحركات الرافضة لحرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة، وضد برنامج إدارة ترامب للترحيل الجماعي للمهاجرين.