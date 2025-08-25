الحرس الوطني الأميركي ينتشر مسلحا في واشنطن تلبية لأوامر ترامب

بدأت بعض وحدات قوات الحرس الوطن الأميركي المنتشرة في واشنطن حمل الأسلحة النارية بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصعيد لانتشار تلك القوات.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، رفض ذكر اسمه إن بعض الوحدات في مهمات معينة ستكون مسلحة؛ بعضها بمسدسات والبعض الآخر ببنادق. مضيفا أن جميع الوحدات المسلحة قد تم تدريبها وتعمل بموجب قواعد صارمة لاستخدام القوة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصورها أنه شاهد أمس الأحد أفرادا من الحرس الوطني لولاية ساوث كارولينا خارج محطة يونيون وهم يحملون مسدسات.

وأفاد بيان صادر عن فرقة العمل المشتركة التي تولت مسؤولية الشرطة في العاصمة الأميركية أن الوحدات بدأت بحمل أسلحتها الخدمية أمس.

وذكر البيان أن قواعد الجيش تنص على استخدام القوة "كملاذ أخير، وردا على تهديد وشيك بالموت أو إيذاء جسدي خطير و الفرقة ملتزمة بحماية سلامة ورفاهية سكان واشنطن".

ويأتي هذا التطور في جهود ترامب الاستثنائية لتجاوز سلطة إنفاذ القانون في حكومات الولايات والحكومات المحلية في الوقت الذي يدرس فيه توسيع نطاق عمليات النشر لتشمل مدنا أخرى يقودها الديمقراطيون، بما في ذلك بالتيمور وشيكاغو ونيويورك.

تهديد وتنديد

وفي وقت سابق أمس، هدد ترامب بتوسيع انتشاره العسكري ليشمل المزيد من المدن التي يقودها الديمقراطيون، ردا على عرض من حاكم ولاية ماريلاند للانضمام إليه في جولة في بالتيمور، قائلا إنه قد "يرسل القوات" بدلا من ذلك. وكان قد صرح سابقا أنه يدرس نشر قوات في شيكاغو ونيويورك.

وجّه ترامب هذا التهديد إلى بالتيمور في خلاف مع حاكم ماريلاند، ويس مور، وهو ديمقراطي انتقد مرونة ترامب غير المسبوقة في استخدام السلطة الفدرالية بهدف مكافحة الجريمة والتشرد في واشنطن. دعا مور ترامب الأسبوع الماضي لزيارة ولايته لمناقشة السلامة العامة والتجول في الشوارع.

إعلان

وفي منشور على موقعه "تروث سوشيال" أمس، قال ترامب إن مور سأل "بنبرة بغيضة واستفزازية"، ثم أثار احتمال تكرار نشر الحرس الوطني الذي قام به في لوس أنجلوس رغم اعتراضات حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، غافن نيوسوم.

وكتب ترامب، مستشهدا بلقب مهين يستخدمه كثيرا لحاكم كاليفورنيا "سجلّ ويس مور في مجال الجريمة سيئ للغاية، إلا إذا تلاعب بأرقامه المتعلقة بالجريمة كما تفعل العديد من الولايات "الزرقاء" الأخرى.

واستدرك قائلا "لكن إذا احتاج ويس مور إلى مساعدة، كما فعل غافن نيوسوم في لوس أنجلوس، فسأرسل "القوات"، وهو ما يجري في واشنطن العاصمة المجاورة، وسأقضي على الجريمة بسرعة".

من جهته قال مور إنه دعا ترامب إلى ماريلاند "لأنه يبدو أنه يستمتع بالعيش في هذا الجهل المريح" بشأن تحسين معدلات الجريمة في بالتيمور. بعد ارتفاع حاد خلال الجائحة، والذي واكب الاتجاهات الوطنية، انخفض معدل جرائم العنف في بالتيمور.

وأضاف مور في حديثه لبرنامج "واجه الأمة" على قناة "سي بي إس" أمس: "الرئيس يقضي كل وقته في الحديث عني. أنا أقضي وقتي في الحديث عن الأشخاص الذين أخدمهم".

وقال مور في رسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات: "ترامب ينشر أكاذيب كثيرة حول السلامة العامة في ماريلاند".

احتجاجات

وفي واشنطن، حيث يعزز ترامب قوات الحرس الوطني وضباط إنفاذ القانون الفدراليين، اندلعت احتجاجات متفرقة في جميع أنحاء المدينة يومي السبت والأحد الماضيين، بينما ساد الهدوء بعض الأحياء المزدحمة عادة.

وفي بعض المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان، سار السكان بجانب مجموعات صغيرة من أفراد الحرس الوطني، كما انتشرت مقاطع فيديو للاعتقالات والاحتجازات على وسائل التواصل الاجتماعي.