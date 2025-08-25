"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعها الوزاري الطارئ بشأن غزة

بدأ وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين اجتماعا طارئا لبحث سبل مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

ويُعقد الاجتماع في مدينة جدة السعودية، ويرأسه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رئيس الدورة الحالية لمجلس المنظمة (57 دولة).

وأفادت منظمة التعاون الإسلامي عبر منصة إكس ببدء اجتماع وزاري طارئ لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية التركية في بيان أمس الأحد إن الاجتماع يبحث الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وقرار إسرائيل توسيع عملياتها في غزة.

والشهر الجاري، نددت منظمة التعاون الإسلامي في بيان مشترك مع المجموعة العربية بالأمم المتحدة بإعلان إسرائيل عزمها احتلال كامل قطاع غزة، واعتبرته "تصعيدا خطيرا وغير مقبول"، داعية إلى السماح الفوري بدخول المساعدات إلى القطاع.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا و157 ألفا و951 جريحا فلسطينيا -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة -وعاصمتها القدس الشرقية- على حدود ما قبل حرب 1967.