الاحتلال يقصف فريق تأمين المساعدات بدير البلح ومنزلا شمال غرب غزة

استهدف القصف الجوي فريقا لتأمين المساعدات في دير البلح جنوب قطاع غزة ومنزلا في شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة فلسطينيين.

فقد أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد فلسطينيين اثنين، فجر اليوم الاثنين، وإصابة آخرين في قصف جوي إسرائيلي على منزل في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

كما أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي على فريق يقوم بتأمين المساعدات بدير البلح فجر اليوم.

وكانت مصادر في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 51 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في القطاع أمس الأحد؛ منهم 27 في مدينة غزة، وأضافت المصادر أن من الشهداء 24 من طالبي المساعدات.

وقالت وزارة الصحة في القطاع، إن عدد شهداء التجويع الممنهج للاحتلال ارتفع إلى 289 شهيدا.

وفي ظل تفاقم أزمة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، حذرت وزارة الداخلية في غزة من مخططات التهجير وإفراغ محافظتي غزة والشمال تحت وقع المجازر والتجويع.

وقالت وزارة الداخلية بغزة، إن جرائم الاحتلال ومجازره ونسف الأحياء وممارسة كافة أشكال الإبادة وصمة عار في جبين الإنسانية.

ودعت المواطنين والنازحين في مدينة غزة إلى عدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال ورفض النزوح.

وناشدت وزارة الداخلية في غزة المجتمع الدولي والوسطاء للتحرك العاجل لوقف مخططات الاحتلال بتهجير سكان محافظتي غزة والشمال.

يشار إلى أن المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل أكد أن الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من ألف بناية في أحياء الزيتون والصبرة في مدينة غزة منذ السادس من أغسطس/آب الجاري، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني عاجزة عن انتشال مئات الجثامين العالقة تحت أنقاض المنازل شرقي مدينة غزة.

احتلال غزة

ميدانيا أظهرت صور نشرتها وكالة أسوشيتد برس حشودا لدبابات الاحتلال اليوم على حدود قطاع غزة، وذلك تزامنا مع تحذير وزير الدفاع يسرائيل كاتس من تداعيات تدمير مدينة غزة التي تعد الأكبر في قطاع غزة ما لم ترضخ حماس لشروط حكومته.

كما أعلن جيش الاحتلال، أن قوات اللواء 401 عادت خلال الأيام الماضية للقتال في جباليا، شمالي قطاع غزة، في حين باشرت قوات الناحال واللواء 7 بقيادة الفرقة 99 العمل خلال الأيام الأخيرة بمنطقة الزيتون على أطراف مدينة غزة.

وأشار في بيان، إلى أن قواته تعمل في جباليا لاستهداف قدرات حماس، وتدمير بنى تحتية عسكرية فوق الأرض وتحتها.

كما زعم الجيش في بيانه أنه اكتشف أنفاقا ومبنى عسكريا، وقتل مقاتلين من حماس.