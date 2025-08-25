مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وجرافات الاحتلال تهدم منشآت بالقدس

اقتحم مئات المستوطنين -اليوم الاثنين- باحات المسجد الأقصى بحراسة أمنية مشددة من قبل قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، ومن جانب آخر شهدت منطقة حائط البراق تجمع مئات المستوطنين لأداء صلوات تلمودية.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية، وقد تمكن أحد المستوطنين من نفخ البوق داخل الأقصى الشريف في وقت مبكر من صباح اليوم، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وفي السياق نفسه، شددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المصلين من الدخول خلال ساعات الاقتحام، لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد.

وفي سياق منفصل، اقتحمت القوات الإسرائيلية -برفقة طواقم بلدية الاحتلال- قرية العيساوية في القدس المحتلة، كما هدمت آليات الاحتلال بركسات حيوانية ومظلات زراعية تعود لعائلات فلسطينية عدة في قرية صور باهر جنوب شرق القدس، وفق مركز معلومات وادي حلوة القانوني بالمدينة المقدسة.