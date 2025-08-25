إعلام إسرائيلي: نتنياهو يبحث تجاوز زامير لدعمه صفقة بشأن غزة

نقلت القناة 13 مساء اليوم الاثنين عن مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبحث مقترحا لتجاوز رئيس الأركان إيال زامير بعد دعوته إلى إبرام صفقة بدلا من المضي في خطة احتلال مدينة غزة.

وقالت المصادر إن مقربين من نتنياهو يدعون إلى تعيين قائد أعلى من زامير لرفضه احتلال مدينة غزة.

وأضافت أن مقترح تجاوز زامير يقضي بإمكانية تعيين مسؤول أعلى من رئيس الأركان ليكون بمثابة رئيس أركان أعلى أو قائد أعلى للجيش لأن رئيس الأركان الحالي ليس هجوميا بما يكفي، ولا يريد احتلال مدينة غزة، بحسب تعبيرها.

ونقلت القناة 13 عن قادة عسكريين أن رئيس الأركان لن يقبل تعيين قائد أعلى منه للجيش.

كما نقلت عن مصادر أن هناك حالة غضب في مكتب نتنياهو بعد مطالبة زامير بالتوصل لصفقة الآن.

في المقابل، نفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي ما أوردته القناة 13، قائلا إن إسرائيل لها حكومة واحدة وجيش واحد ورئيس أركان واحد.

وعشية الاجتماع المرتقب للمجلس الأمني المصغر بشأن خطة احتلال مدينة غزة وصفقة محتملة لتبادل الأسرى، نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقد ممثلي الجيش واتهمهم بالمبالغة في إبداء المخاوف بشأن العملية العسكرية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت تصريحات لزامير حذر فيها من أن هناك خطرا كبيرا على حياة الأسرى الإسرائيليين إذا ما احتلت إسرائيل مدينة غزة وفقا للخطة التي دفع باتجاهها نتنياهو، ودعاه للقبول بمقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخير لاتفاق مع حركة حماس.

كما حذر زامير من أن الضغط العسكري سيؤدي إلى خسائر بين الجنود الإسرائيليين.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بوقوع مشادات وخلافات بين قادة الجيش الإسرائيلي وزراء خلال اجتماعات أمنية مصغرة بشأن خطة احتلال مدينة غزة.